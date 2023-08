Juan Nunez, la dernière pépite espagnole

Champion du monde et champion d’Europe en titre, l’Espagne a décidé de confier les rênes de sa sélection à un gamin de 19 ans, Juan Nunez. Lorenzo Brown et Ricky Rubio absents, Sergio Scariolo n’a pas hésité à faire confiance au plus jeune MVP du Mondial U20. C’était en 2022. À l’époque, Juan Nunez décide de quitter son Madrid natal pour rejoindre Ulm en Allemagne. A l’instar d’un Killian Hayes, il opte pour le championnat allemand pour progresser, et il enrichit son palmarès d’un titre de champion après avoir joué 20 minutes en moyenne !

« C’était très important » répond Juan Nunez à propos de son départ pour Ulm. « Ils m’ont donné ma place, du temps de jeu, de la patience et c’était très bien. Au final, c’est parfaitement applicable (à l’équipe nationale). D’avoir la liberté de prendre des décisions, de faire des erreurs. Cela aide beaucoup. »

Leader de l’Espagne pour « les 10 à 12 prochaines années »

À 19 ans, il intègre l’effectif de l’Espagne, comme 13e homme, et lorsque Ricky Rubio annonce son retrait des terrains pour des problèmes de santé mentale, Sergio Scariolo décide de faire confiance à son gamin.

« Nous lui faisons confiance comme l’un des piliers de notre équipe pour l’avenir », lance le coach de la « Roja ». « Il nous manque deux meneurs de jeu vétérans, et c’est ce qui lui a permis d’être là. Mais il répond présent, et cela a accéléré le processus que nous avions prévu pour lui. »

Pour Sergio Scariolo, Juan Nunez est le meneur de l’Espagne pour la prochaine décennie ! « Il ne fait aucun doute que pour les 10 à 12 prochaines années, il sera appelé à diriger cette équipe en faisant preuve de leadership, d’humilité, de volonté de s’améliorer et d’envie de jouer pour l’équipe. Il sera l’un des bâtisseurs du pont que nous essayons de créer pour les nouveaux. »

Une chance d’être meneur de l’Espagne

Contrairement à la France, venue en Asie sans le moindre joueur de moins de 25 ans, l’Espagne a déjà débuté sa mutation. Depuis plus de 20 ans, les Espagnols parviennent à passer de génération en génération sans que le niveau général ne s’en ressente. C’est très impressionnant, et Juan Nunez en est le nouveau symbole.

Et comme l’explique Setgio Scariolo, son meneur est déjà un pilier, puisqu’après deux matches, il est le meilleur passeur et le meilleur rebondeur de sa formation.

« Je suis le même. Je n’ai rien changé » explique l’intéressé à Marca. « Je ne prends pas ça comme une responsabilité, mais une chance. Pouvoir être ici si jeune, représenter une équipe nationale qui a remporté tant de titres. C’est une opportunité, certes, mais surtout une chance. »