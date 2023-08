Le maillot de Tony Parker sera bien retiré en Équipe de France

Après l’avoir déjà rapporté en avril, nos confrères du Progrès confirment que le maillot en sélection de Tony Parker sera retiré dans un an par la Fédération française de basket-ball (FFBB) et, ce, à quelques jours de l’ouverture des Jeux olympiques de Paris.

La cérémonie se déroulera le 12 juillet 2024 à Décines, en métropole lyonnaise, au sein de la future nouvelle salle de l’ASVEL. Un club dont « TP » est actuellement président et toujours actionnaire. Les deux équipes de France, masculine et féminine, joueront d’ailleurs le même soir.

Team USA au programme ?

Concernant l’adversaire des Bleus pour ce match de gala, plusieurs options sont sur la table et l’une d’elles mène à… Team USA ! Autres pistes évoquées par Le Progrès : l’Espagne, la Serbie et l’Australie, alors qu’il faudra vraisemblablement attendre le tirage au sort de la phase de poules des Jeux olympiques pour en savoir plus à ce propos…

Toujours est-il que c’est une nouvelle distinction pour Tony Parker, qui intégrera dès ce week-end le Hall of Fame et qui a déjà eu la chance de voir son maillot (#9) être retiré par les Spurs. Rappelons qu’en sélection, le quadruple champion NBA a remporté quatre médailles européennes : l’or en 2013, l’argent en 2011 et le bronze en 2005 puis 2015. Il est, en outre, le 11e joueur le plus capé (181 sélections) et le 4e meilleur scoreur (2 741 points) de l’Équipe de France…

Tony Parker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2001-02 SAN 77 29 41.9 32.3 67.5 0.4 2.1 2.6 4.3 2.2 1.2 2.0 0.1 9.2 2002-03 SAN 82 34 46.4 33.7 75.5 0.4 2.2 2.6 5.3 2.1 0.9 2.4 0.1 15.5 2003-04 SAN 75 34 44.7 31.2 70.2 0.6 2.6 3.2 5.5 2.0 0.8 2.4 0.1 14.7 2004-05 SAN 80 34 48.2 27.6 65.0 0.6 3.1 3.7 6.1 2.1 1.2 2.7 0.1 16.6 2005-06 SAN 80 34 54.8 30.6 70.7 0.5 2.8 3.3 5.8 2.0 1.0 3.1 0.1 18.9 2006-07 SAN 77 33 52.0 39.5 78.3 0.4 2.8 3.3 5.5 1.8 1.1 2.5 0.1 18.6 2007-08 SAN 69 34 49.4 25.8 71.5 0.4 2.8 3.2 6.0 1.4 0.8 2.4 0.1 18.8 2008-09 SAN 72 34 50.6 29.2 78.2 0.4 2.7 3.1 6.9 1.5 0.9 2.6 0.1 22.0 2009-10 SAN 56 31 48.7 29.4 75.6 0.1 2.3 2.4 5.7 1.7 0.5 2.7 0.1 16.0 2010-11 SAN 78 32 51.9 35.7 76.9 0.4 2.7 3.1 6.6 1.7 1.2 2.6 0.0 17.5 2011-12 SAN 60 32 48.0 23.0 79.9 0.4 2.5 2.9 7.7 1.3 1.0 2.6 0.1 18.3 2012-13 SAN 66 33 52.2 35.3 84.5 0.3 2.7 3.0 7.6 1.4 0.8 2.6 0.1 20.3 2013-14 SAN 68 29 49.9 37.3 81.1 0.3 2.0 2.3 5.7 1.3 0.5 2.2 0.1 16.7 2014-15 SAN 68 29 48.6 42.7 78.3 0.2 1.7 1.9 4.9 1.6 0.7 2.2 0.0 14.4 2015-16 SAN 72 28 49.3 41.5 76.0 0.2 2.2 2.4 5.3 1.6 0.8 1.8 0.2 11.9 2016-17 SAN 63 25 46.6 33.3 72.6 0.1 1.7 1.8 4.5 1.5 0.5 1.4 0.0 10.1 2017-18 SAN 55 20 45.9 27.0 70.5 0.1 1.6 1.7 3.6 1.0 0.5 1.2 0.0 7.7 2018-19 CHA 56 18 46.0 25.5 73.4 0.3 1.2 1.5 3.7 1.0 0.4 1.3 0.1 9.5 Total 1254 31 49.1 32.4 75.1 0.4 2.4 2.7 5.6 1.6 0.8 2.3 0.1 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.