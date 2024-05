Al Horford, le sixième titulaire des Celtics

Mercredi soir, les Celtics sont devenus les premiers, à l’Est, à se qualifier pour les demi-finales de conférence en battant le Heat 114-84. Un match marqué par le retour d’Al Horford dans le cinq de départ. C’est la conséquence de la blessure au mollet droit de Kristaps Porzingis.

Vu le scénario du match, Al Horford n’a joué que 23 minutes pour 8 points, 6 rebonds, et 3 passes décisives. Mais c’est un luxe pour Boston de pouvoir compter sur ce « sixième titulaire ».

« Mon état d’esprit reste le même », affirme Al Horford, à propos de ce changement de statut. « Je veux apporter de l’énergie et avoir un impact sur le jeu. La différence, c’est que je vais me retrouver dans des positions pour créer davantage de jeu en attaque et on l’a vu ce soir. En première mi-temps, Jayson Tatum était pris à deux, et il m’a fait la passe pour que je trouve des gars en position de tirer. Quand je sors du banc, c’est généralement dans un contexte différent, je suis davantage là pour écarter le jeu et de choses comme ça. »

Une autre façon de contribuer à l’équipe

L’arrivée de Kristaps Porzingis a poussé Al Horford vers le banc, et à bientôt 38 ans, il lui a fallu s’adapter. « J’aborde toujours les choses avec l’idée d’aider notre équipe à gagner et d’avoir un impact, » poursuit l’ancien joueur des Hawks. « Au final, je sais ce que je peux apporter à une équipe et les choses que je peux faire. Je dois juste le faire de manière différente maintenant. Et d’une manière à laquelle je n’étais pas habitué. »

Au final, le quintuple All-Star a tout de même débuté 33 matches en raison des pépins de Kristaps Porzingis.

« Je me suis dit : ‘Je l’accepte, je garde le cap, et quand mes opportunités se présenteront… je serai prêt pour ça.’ Tout au long de la saison, c’est arrivé, et comme ça arrive à nouveau, je devais être prêt à le démontrer. »

Une expérience quasi unique

Pour les Celtics, la présence d’Al Horford, comme titulaire ou remplaçant est précieuse. Avec ses 171 matches de playoffs au compteur, il affiche le deuxième plus gros total parmi les joueurs en activité, derrière LeBron James. Une expérience essentielle pour Jayson Tatum et Jaylen Brown, qui l’ont découvert en 2016.

« J’ai commencé à jouer ici lors de l’année rookie de Jaylen et il y a un certain niveau de confort et de confiance les uns envers les autres. J’essaie de faire en sorte de leur faciliter le jeu et d’avoir un impact. J’ai l’impression que nous nous nourrissons les uns des autres. Le travail que nous avons effectué va porter ses fruits. On n’essaie plus d’apprendre à jouer ensemble. Nous jouons ensemble depuis de nombreuses années et j’ai l’impression que ça se voit. »

Comme Kristaps Porzingis devrait manquer plusieurs rencontres, Al Horford va rester titulaire en demi-finale de conférence, face au vainqueur de la série entre les Cavaliers et le Magic. Deux équipes costaudes sous les panneaux avec la paire Mobley-Allen à Cleveland, et Banchero-Isaac à Orlando.