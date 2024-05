Les Celtics écrasent le Heat et filent en demi-finale de conférence

Première balle de qualification pour les Celtics, de retour à domicile qui plus est, contre cette vaillante équipe du Heat toujours plus diminuée (Jimmy Butler, Terry Rozier, Jaime Jaquez Jr. et Josh Richardson). Même sans Kristaps Porzingis (mollet), cette rencontre a tourné à la démonstration, tant les C’s étaient plusieurs crans au-dessus collectivement (118-84).

Bam Adebayo (23 points, 6 passes, 5 rebonds) et Miami n’auront pas démérité dans cette série, réussissant à chiper un match (le deuxième) dans le Massachusetts, histoire de faire illusion un temps. Sauf que Jaylen Brown (25 points), Derrick White (25 points) et consorts n’auront pas laissé le doute s’installer trop longtemps dans le camp de Boston, trop armé des deux côtés.

Les Celtics sans pitié

Vous l’aurez compris, il n’aura pas fallu beaucoup attendre pour voir les Celtics mettre la main sur cette rencontre et filer vers un succès XXL. Sous l’impulsion de Derrick White puis Jayson Tatum et Sam Hauser à 3-points, ainsi que de Jaylen Brown dans la peinture, les C’s font vite exploser la défense floridienne, tandis que Bam Adebayo tente comme il peut de garder le Heat dedans (41-23).

Plus les minutes passent, plus Jaylen Brown, Jrue Holiday ou encore Jayson Tatum appuient là où cela fait mal pour Miami, en plein arrosage à 3-points et qui ne peut rien devant l’énergie, l’agressivité et l’adresse adverse. Malgré le duo Bam Adebayo – Tyler Herro, qui surnage dans la peinture au milieu des ratés derrière l’arc, Boston déroule et peut se permettre de ne pas regretter son déchet avec le ballon (68-46).

Autant se le dire tout de suite : la deuxième mi-temps ne verra pas le Heat revenir au score. Pire : Jaylen Brown et Derrick White continuent de se relayer au scoring, de près comme de loin, faisant grimper l’écart jusqu’à +37. Tyler Herro est désormais le seul à exister côté Floridien et les Celtics peuvent commencer à gérer leur avance et reposer leurs cadres (98-66). Le quatrième quart-temps est synonyme de « garbage-time » et les hommes de Joe Mazzulla valident tranquillement leur victoire (118-84).

Boston est en demi-finale de conférence et attend maintenant de savoir qui de Cleveland ou Orlando croisera son chemin au tour suivant (les Cavaliers mènent actuellement 3-2).

À RETENIR

– Boston se venge et « égalise » contre Miami. Opposées l’une à l’autre pour la quatrième fois en l’espace de quatre ans, les deux équipes en sont maintenant à 2-2 dans leur rivalité : les Celtics ont gagné les séries de 2022 (finale de conférence) et 2024 (premier tour) donc, alors que le Heat a remporté les séries de 2020 (finale de conférence) et 2023 (finale de conférence). À dans un an pour la belle et, si possible, sans que personne ne manque à l’appel cette fois-ci ?

– Derrick White toujours bouillant. Déjà énorme dans le Game 4 avec 38 points et 8 paniers à 3-points, Derrick White en a remis une couche dans ce Game 5 avec 25 points et 5 paniers à 3-points. Sans doute le meilleur Celtic de cette série face au Heat, ce qui a permis à Jaylen Brown et surtout Jayson Tatum de ne pas trop s’épuiser, pour mieux garder leurs forces pour la suite des playoffs. Il le faudra, maintenant que Kristaps Porzingis est blessé et alors que Boston espère évidemment voir son parcours durer jusqu’en juin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.