Les Clippers pensent avoir l’histoire de leur côté

Alors qu’ils avaient repris le contrôle de la série lors du Game 4, les Clippers ont sombré à la Crypto.com Arena, lors du Game 5. Dallas a donc repris la main, pour pointer à 3-2, et peut donc finir le travail à domicile, à l’occasion du Game 6 qui aura lieu vendredi soir (03h30)…

« Nous n’avons simplement pas bien joué de façon générale. En défense, en attaque » explique Tyronn Lue, toujours aussi calme. « Nous n’avons simplement pas réussi un bon match, et ce n’est pas grave. Il nous faut tourner la page. Il faut toujours gagner quatre matchs, et nous savons que nous pouvons gagner là-bas. »

Les Clippers l’ont ainsi fait lors du Game 4 et ils l’ont aussi fait lors du premier tour des playoffs 2021, quand ils s’étaient qualifiés au terme d’une série étrange, où chaque équipe allait s’imposer dans la salle de l’autre, jusqu’à ce Game 7 finalement remporté par Kawhi Leonard et sa bande à domicile.

Souviens-toi 2021…

« Nous l’avons montré lors des deux dernières séries de playoffs » continue Tyronn Lue au sujet de la capacité de son équipe à gagner à l’American Airlines Center. « Nous étions menés 3-2 (en 2021). Nous n’avons pas joué notre meilleur match et nous le comprenons. Collectivement. Nous serons meilleurs lors du Game 6. »

Mais l’histoire ne suffira pas pour les Clippers. Notamment parce que les circonstances sont différentes, avec un Kawhi Leonard actuellement à l’infirmerie.

Face à l’élimination, Tyronn Lue compte ainsi surtout sur un rebond de ses leaders, car Los Angeles ne peut pas faire grand-chose avec un Paul George à 4/13 au tir et un James Harden à 2/12…

« Il est simplement humain » répond le coach au sujet du match raté de « The Beard ». « Il a le droit de faire un mauvais match. Nous n’avons pas bien shooté. Ils ont cherché à le prendre haut et à lui mettre la pression, et nous ne l’avons pas géré comme lors des quatre premiers matchs. Il a mal joué, ça arrive. Je dois aussi faire un meilleur travail pour le placer dans de bonnes situations, et le préparer pour le Game 6, car je sais qu’il y sera meilleur. »

La saison des Clippers en dépend.