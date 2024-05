Le calme de Tyronn Lue déteint sur les Clippers

Moqué lors de sa prise de pouvoir aux Cavaliers pour sa placidité, voire son effacement, devant LeBron James, Tyronn Lue a très vite prouvé qu’il était un très bon entraîneur.

Très apprécié des joueurs pour sa communication et sa franchise, l’ancien assistant de Doc Rivers rassure et dédramatise. Même lorsque son équipe gâche une avance de 31 points, comme ce fut le cas dans la 4e manche à Dallas. Lors du temps-mort, le champion NBA 2016 a regardé ses joueurs, leur a souri, et leur a simplement dit : « Tout va bien se passer ».

Et effectivement, ça s’est bien passé, et son calme a semblé déteindre sur ses joueurs, pourtant pas au mieux sous la pression du public et du tandem Irving-Doncic.

Transmettre sa confiance et son sang-froid

« Je l’espère et je le pense », a répondu Tyronn Lue à propos de son influence sur ses joueurs. « Il s’agit simplement de rester dans l’instant présent. Les équipes vont faire une série. Dallas a un super public, et les fans vont être bruyants. Et quand ils ont pris les devants, je ne voulais pas voir de têtes baissées. Je ne voulais pas voir personne pointer du doigt quiconque. C’était plutôt du genre : ‘Restons soudés, et allons gagner le match !' »

Pour l’ancien coach de Cleveland, il est essentiel de ne pas paniquer, ni de crier. « Il n’y a pas besoin de paniquer, il n’y a pas besoin d’être bruyant et exubérant. Il suffit de faire passer son message et d’aller gagner le match. Comme je l’ai dit, nos joueurs se sont remobilisés, et nous avons repris deux points d’avance après ce temps-mort. A partir de ce moment-là, nous avons gagné le match. »

Au final, c’est lui qui remercie ses joueurs pour leur sang froid dans ce 4e quart-temps.

« Je leur ai juste dit d’aller chercher le victoire, et peu importe la manière. Il fallait prendre des décisions rapides, comme lorsque nous menions de 31 points. Je suis simplement heureux que notre équipe ait gardée son sang-froid, qu’elle soit restée dans le match pour réussir des paniers importantes en fin de match. »