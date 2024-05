Kawhi Leonard également forfait pour le Game 5

Toujours pas de Kawhi Leonard dans le Game 5 entre les Clippers et les Mavericks, la nuit prochaine (04h00). Tyronn Lue a en effet annoncé que son ailier, déjà absent lors du Game 4, n’avait pas participé à l’entraînement de mardi, et qu’il allait donc rester sur la touche, pour continuer à traiter son inflammation du genou.

« Il reste impliqué », assure ainsi le coach de Los Angeles. « Il est présent aux séances de tirs, aux entraînements, pour comprendre ce que nous essayons de faire. Ainsi, lorsque les joueurs commettent des erreurs, il peut leur parler et leur faire savoir sur le banc. Il peut aussi leur dire ce qu’il voit avec PG (Paul George) et James (Harden). Et il s’est montré très loquace. Il nous a beaucoup aidés, même s’il ne joue pas ».

Les Clippers ne veulent de toute façon plus revivre le scénario du Game 3, avec un Kawhi Leonard limité en termes de minutes, et qui fait surtout acte de présence sur le terrain.

Un jeu plus rapide et direct sans Kawhi Leonard

C’est en effet sans lui que James Harden, Paul George et compagnie ont remporté les Game 1 et 4, récupérant l’avantage du terrain après les défaites dans les Game 2 et 3, auxquels « The Klaw » avait participés.

Les Mavs ont ainsi avoué que le jeu plus rapide et spontané des Clippers sans Kawhi Leonard leur pose problème.

« Quand Kawhi n’est pas là, on peut voir qu’ils sont presque des joueurs différents dans une certaine mesure. Je ne veux pas manquer de respect à leur talent, mais je pense qu’ils jouent avec un peu plus de liberté et qu’ils prennent beaucoup plus de tirs difficiles. Quand Kawhi est sur le terrain, je pense qu’ils cherchent surtout à être efficaces » avait ainsi expliqué Kyrie Irving après la dernière défaite de son équipe.

« Quand Kawhi n’est pas là, les Clippers jouent plus vite, et Paul George et les autres ont le feu vert. Cela leur donne une passe de moins à faire, et chacun un tir de plus à prendre » avait abondé Jason Kidd.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.