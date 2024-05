Les Sixers se préparent encore pour un match qui se jouera sur des détails

Cette nuit, Sixers et Knicks vont croiser le fer pour la dixième fois de la saison. Dire que l’effet de surprise est passé est un euphémisme, alors que les deux rivaux de la Division Atlantic sortent de trois matchs, sur les cinq de leur actuel premier tour de playoffs, terminés sur une marge de cinq points ou moins…

Dans ces circonstances, difficile d’apporter une analyse décisive et de pointer du doigt un (ou deux) aspects précis du jeu qui peuvent expliquer la supériorité de l’une ou l’autre équipe.

« Ça va vous paraître très banal, mais pour moi, le plus important est de jouer les 48 minutes », assure Nick Nurse. « On doit vraiment comprendre qu’il y a 48 minutes à jouer. Si vous saviez le nombre de fois où je leur ai dit : ‘c’est seulement un match à deux possessions’. Alors qu’on avait l’impression d’être bien plus mal que ça… »

On dit souvent que les playoffs sont une question de dynamique et ça se vérifie pleinement dans cette série, où les Sixers ont perdu le Game 2 sur un craquage en fin de match (un 8-0 des Knicks), alors qu’ils ont complètement inversé la tendance à leur tour pour finir très fort le Game 5, sur les épaules d’un formidable Tyrese Maxey.

« On n’est pas satisfait », expliquait Tyrese Maxey après son incroyable Game 5 à 46 pions. « Ce match est fini. On tourne la page et on en a un autre à jouer [cette nuit]. »

Impossible de se préparer

Conscients de devoir oublier la satisfaction de cette victoire épique sur les planches du Garden, les Sixers doivent plus encore mobiliser leurs efforts sur l’intégralité de ce Game 6.

« Ça va se jouer sur les détails », confirme Nicolas Batum. « Si vous me demandez ce qu’on peut faire à l’entraînement pour régler ça ? Je dirais rien. Il n’y a rien qu’on puisse répéter ou essayer à l’entraînement. À ce stade, c’est celui qui en veut le plus. Il faut se battre. On l’a fait [mardi], surtout dans les 28 dernières secondes quand on était à -6. Ils l’ont fait avant nous et on l’a fait à notre tour [au Game 5]. »

Dans l’obligation de s’imposer pour rester en vie, pour la deuxième rencontre de suite, les Sixers vont à nouveau être testés mentalement. Sachant que leur pivot MVP, Joel Embiid, souffle encore le chaud et le froid en attaque, les joueurs de Philly vont devoir se serrer les coudes pour espérer s’offrir un Game 7 à New York.

« C’est une série très disputée, c’est clair », conclut Nick Nurse. « Mais on ne peut pas simplement la résumer en disant : ce match a basculé à cause de ci, celui-là à cause de ça… C’est du baratin ! Il y a beaucoup de stats qui sont déformées mais ça se finit toujours dans un mouchoir de poche. Il n’y a pas une stat qui ressorte en particulier. »