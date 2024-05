Pas de retraite en vue pour Kevin Love

Kevin Love n’a peut-être pas beaucoup joué lors de la défaite expéditive au premier tour contre les Celtics (4-1), mais l’intérieur vétéran s’est encore montré précieux cette saison avec le Heat. Toujours dans la rotation d’Erik Spoelstra, il a parfois fourni de précieux services, en particulier quand l’infirmerie floridienne faisait le plein. Avec 8,8 points, 6,1 rebonds et six doubles-doubles cette saison en 17 minutes environ, l’ancien joueur des Wolves et des Cavaliers n’envisage pas de raccrocher cet été.

« Je ne veux pas prendre ma retraite, je voudrais continuer à jouer » a-t-il clamé avant le Game 5 contre Boston mercredi. Kevin Love n’aborde pas l’intersaison sans perspective, lui qui dispose d’une « player option » à environ 4 millions de dollars pour rester une saison de plus avec le Heat.

Love, KD, LeBron et les autres

Un des leaders du vestiaire de Miami avec ses 16 ans dans la ligue, Kevin Love admet qu’il entrevoit davantage la fin de la route, et encourage ainsi ses coéquipiers, notamment Nikola Jovic, de 15 ans son cadet, à profiter de toutes les opportunités possibles. Le champion 2016 avec Cleveland prend du recul et voit sa génération lentement passer le flambeau.

« Je me souviens que j’étais dans ma dixième saison, ou je venais juste de la terminer, et que Kevin Durant venait de conclure sa onzième (ndlr en 2018) », racontait-il aux médias locaux. « Nous étions avec Team USA à Las Vegas et on se disait : ‘Bon sang, même si on atteint les 20 saisons, on est déjà sur la phase descendante’. Alors maintenant dans ma 16e année, la fin est toujours loin, mais tu la vois bien plus qu’après la dixième ou la deuxième. J’imagine que l’on arrive sur les ultimes chapitres d’une ère avec LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry et ces gars-là. »

Deuxième des votes du meilleur sixième homme il y a seulement deux ans, Kevin Love pourrait s’inspirer de la longévité des joueurs qu’il a cités, certes tous éliminés de la course au titre, mais encore fringants individuellement.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Kevin Love Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 MIN 81 25 45.9 10.5 78.9 3.4 5.7 9.1 1.0 2.5 0.4 1.5 0.6 11.1 2009-10 MIN 60 29 45.0 33.0 81.5 3.8 7.2 11.0 2.3 2.3 0.7 2.0 0.4 14.0 2010-11 MIN 73 36 47.0 41.7 85.0 4.5 10.7 15.2 2.5 2.0 0.6 2.1 0.4 20.2 2011-12 MIN 55 39 44.8 37.2 82.4 4.1 9.2 13.4 2.0 2.8 0.9 2.3 0.5 26.0 2012-13 MIN 18 34 35.2 21.7 70.4 3.6 10.4 14.0 2.3 1.9 0.7 2.2 0.5 18.3 2013-14 MIN 77 36 45.7 37.6 82.1 2.9 9.6 12.5 4.4 1.8 0.8 2.6 0.5 26.1 2014-15 CLE 75 34 43.4 36.7 80.4 1.9 7.9 9.8 2.2 1.9 0.7 1.6 0.5 16.4 2015-16 CLE 77 32 41.9 36.0 82.2 1.9 8.0 9.9 2.4 2.1 0.8 1.8 0.5 16.0 2016-17 CLE 60 31 42.7 37.3 87.1 2.5 8.6 11.1 1.9 2.1 0.9 2.0 0.4 19.0 2017-18 CLE 59 28 45.8 41.5 88.0 1.7 7.5 9.3 1.8 2.0 0.7 1.5 0.4 17.6 2018-19 CLE 22 27 38.5 36.1 90.4 1.5 9.4 10.9 2.2 2.5 0.3 1.9 0.2 17.0 2019-20 CLE 56 32 45.0 37.4 85.4 1.0 8.8 9.8 3.2 1.6 0.6 2.5 0.3 17.6 2020-21 CLE 25 25 40.9 36.5 82.4 0.7 6.8 7.4 2.5 1.0 0.6 1.5 0.1 12.2 2021-22 CLE 74 23 43.0 39.2 83.8 1.2 6.1 7.2 2.2 1.4 0.4 1.3 0.2 13.6 2022-23 * All Teams 62 20 38.9 33.4 87.9 1.0 5.5 6.4 1.9 1.6 0.3 1.1 0.2 8.2 2022-23 * CLE 41 20 38.9 35.4 88.9 1.0 5.8 6.8 1.9 1.6 0.2 1.2 0.2 8.5 2022-23 * MIA 21 20 38.8 29.7 85.7 0.8 4.9 5.7 1.9 1.5 0.4 1.1 0.2 7.7 2023-24 MIA 55 17 44.0 34.4 78.7 1.1 5.1 6.2 2.1 1.8 0.3 0.9 0.2 8.8 Total 929 29 43.9 36.9 82.9 2.4 7.8 10.1 2.3 2.0 0.6 1.8 0.4 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.