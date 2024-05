Knicks – Sixers : la NBA reconnaît de nouvelles erreurs d’arbitrage

La fin de match héroïque de Tyrese Maxey a flirté avec la réalité et aussi un peu avec les règles… Dans son habituel rapport sur les deux dernières minutes du Game 5 entre Knicks et Sixers, la NBA a ainsi reconnu plusieurs ratés au niveau de l’arbitrage. Et notamment sur une action signée Tyrese Maxey.

À 25 secondes de la fin, le meneur de Philly avait signé une action de folie à 4-points, en convertissant un panier primé tout en obtenant la faute de Mitchell Robinson. Mais après analyse des ralentis, la NBA a jugé qu’il y avait marcher de la part de l’arrière des Sixers, et peut-être même deux.

D’abord à sa sortie de dribble, avec ses trois pas avant de se stopper. Puis, juste avant de déclencher devant Mitchell Robinson, il semble avoir changé de pied de pivot. Ce geste a eu toute son importance puisque Tyrese Maxey va ensuite enchaîner avec un nouveau panier primé dans la foulée pour arracher la prolongation.

Les Knicks auraient dû avoir une ultime possession…

Trois autres décisions ont été jugées incorrectes par la ligue : il aurait dû rester 0,4 seconde dans le temps réglementaire avec ballon pour les Knicks, après le contre de Nicolas Batum sur le tir potentiellement décisif de Jalen Brunson hors des limites du terrain (le chronomètre s’était écoulé, envoyant le match en prolongation).

Dans cette prolongation, Jalen Brunson aurait dû être sanctionné pour une faute offensive sur une action qui s’est transformée en faute flagrante de Joel Embiid pour avoir touché le meneur à la tête. Enfin, Josh Hart n’était pas hors des limites du terrain à 41,5 secondes de la fin du match.

Au final, sur l’ensemble de cette série âpre et physique, les erreurs des officiels s’équilibrent globalement puisque le miracle de Philadelphie dans le Game 5 est la réponse au Game 2, au cours duquel de nombreuses erreurs d’arbitrage avaient été constatées en faveur de New York.

Les deux équipes ont remonté des déficits d’au moins cinq points dans les 30 dernières secondes du temps réglementaire pour remporter un match de cette série. Cela n’était arrivé que trois fois au cours des 25 dernières années avant ces playoffs, et ça s’est produit deux fois dans la même salle ces dix derniers jours.