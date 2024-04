Knicks – Sixers : la NBA reconnaît plusieurs erreurs d’arbitrage

Cela n’apaisera sans doute pas le courroux de Joel Embiid qui avait qualifié « d’inacceptable » l’arbitrage du Game 2 entre les Sixers et les Knicks. Mais la NBA a reconnu que le Camerounais avait en partie raison. Le rapport des deux dernières minutes publié par la ligue mardi admet plusieurs erreurs d’arbitrage dans le final de la rencontre, notamment sur l’action qui a offert les commandes aux Knicks sur un ballon perdu par Tyrese Maxey. Deux fautes ont été commises sur le meneur des Sixers et n’ont pas été sifflées, reconnaît la NBA.

Sur la remise en jeu ligne de fond consécutive à un panier à 3-points de Jalen Brunson, le meneur de New York tire le maillot de Tyrese Maxey, sans qu’un coup de sifflet ne soit donné.

Deux secondes plus tard, Josh Hart entre en contact avec le tout frais « Most Improved Player » de la saison, provoquant sa chute, là aussi sans intervention des arbitres.

Deux situations qui auraient dû justifier une faute estime le « L2M », alors que Donte DiVincenzo avait donné l’avantage aux Knicks suite à cette situation confuse. « Cette défaite, elle est pour la ligue » s’était emporté Joel Embiid. « C’est pour la NBA. C’est pour les foutus arbitres. Je déteste mettre le sort du match sur eux, mais je suis certain que le rapport des deux dernières minutes va tomber et que l’on verra ce qu’il s’est passé. »

Nick Nurse avait bien demandé un temps-mort…

Par ailleurs, la ligue reconnaît que le coach de Philadelphie Nick Nurse avait bien demandé un temps-mort sur la remise en jeu sans que cela ne soit « reconnu, ni accordé » par les arbitres.

« L’arbitre me regarde droit dans les yeux » avait assuré l’ancien technicien des Raptors. « Il m’ignore. Il s’est dirigé vers Tyrese, j’ai de nouveau demandé le temps-mort. Puis la mêlée a débuté. J’imagine que je dois courir sur le terrain ou faire quelque chose pour être certain d’avoir son attention. » Le rapport estime cependant que les arbitres ont eu raison de ne pas accéder à sa deuxième demande de temps-mort une fois le ballon remis en jeu. Tyrese Maxey n’est plus alors en contrôle du ballon.

Cinq erreurs sur Knicks-Sixers, une seule sur Nuggets-Lakers

Cinq erreurs au total sont admises par la NBA durant le money time. Les Sixers auraient aussi dû bénéficier d’un lancer-franc pour une situation de trois secondes défensives à 74 secondes de la fin, puisque OG Anunoby était resté trop longtemps dans la raquette. Les Knicks auraient pour leur part pu obtenir un coup de sifflet sur la lutte pour contrôler le ballon qui a conduit au panier primé de Jalen Brunson, puisque Joel Embiid touche le visage de Donte DiVincenzo à 35 secondes de la fin.

La NBA fait certes amende honorable, mais cela n’aura aucune conséquence sur le résultat de la rencontre, qui ne pourra être rejouée. La ligue estime que les erreurs humaines font partie du jeu et que les oublis de lundi ne constituent pas une mauvaise application des règles.

L’autre match de la soirée lundi avait aussi vu les Lakers se plaindre ouvertement de l’arbitrage lors de leur défaite au buzzer chez les Nuggets. Le rapport des deux dernières minutes n’avance cette fois qu’une seule erreur, des trois secondes défensives oubliées à Nikola Jokic à 1min53 de la fin. Mais LeBron James se plaignait surtout d’une situation dans le troisième quart-temps, une période qui n’est pas revue par les rapports de fin de match.