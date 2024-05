Le grand retour de la KD 4 « Weatherman »

« J’ai toujours voulu être présentateur météo quand j’étais plus petit. J’aime tout ce qui tourne autour des catastrophes naturelles, alors Nike a fait une très belle paire autour de ce thème ». Il n’y a visiblement pas que sur un terrain de basket que Kevin Durant aime faire la pluie et le beau temps. Passionné par les phénomènes météorologiques, l’ailier des Suns avait ainsi bénéficié de ce coloris « Weatherman » (pour « Monsieur météo ») pour la KD 4. C’était en 2011, il y a déjà treize ans !

Dans le cadre du grand retour de la KD 4 en 2024, la marque à la virgule a donc programmé la sortie de ce coloris « Weatherman » pour ce mois de mai. Kevin Durant, « sweepé » par Minnesota, n’aura pas l’occasion de la porter en match…

On retrouve donc cette tige principalement verte assortie de variantes entre jaune et orange, représentant les variations de températures, au niveau du talon, de la languette et de la semelle. Le « Swoosh » ressort en jaune sur le strap noir recouvrant les lacets.

La KD 4 « Weatherman » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.