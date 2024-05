Draft 2024 : 17 Français parmi les 195 joueurs inscrits

Une liste plus restreinte mais aux accents plus français, la NBA a communiqué mardi les joueurs s’étant inscrit pour la prochaine draft. Ils sont 195 à s’être officiellement « déclarés » pour être retenus parmi les 58 choix les 26 et 27 juin prochains. Aucune surprise ne saute aux yeux, si ce n’est le nombre de noms, bien inférieur à ceux des saisons précédentes. Ils étaient 242 l’an passé, et jusqu’à 353 en 2021 !

Parmi ces 195 joueurs, 36 évoluent en Europe. Et ils sont 17 Tricolores à avoir officiellement fait acte de candidature à cette date, dont deux des favoris pour être numéro un : Alexandre Sarr (Perth / Australie) et Zaccharie Risacher (Bourg-en-Bresse).

La Betclic Elite bien représentée

Derrière les deux têtes de gondole du contingent français, Tidjane Salaün (Cholet), Melvin Ajinça (Saint-Quentin) et Pacôme Dadiet (Ulm / Allemagne) peuvent espérer être retenus à en croire les dernières « mock draft ». Plusieurs autres joueurs évoluant en France se sont inscrits, certains très tardivement, comme l’intérieur d’Antibes Zaccharie Perrin, l’arrière de Vichy Ilias Kamardine ou encore les « big men » de Blois Armel Traoré et Brice Dessert. Adama Bal (Santa Clara) et Mohamed Diarra (North Carolina State) espèreront que leur bonne saison en NCAA pourrait attirer les recruteurs.

Les joueurs français inscrits

Melvin Ajinca – Saint-Quentin (France), 2004

Adama Bal – Santa Clara (NCAA), 2003

Milhan Charles – BAL Weert (Pays-Bas), 2004

Pacôme Dadiet – ratiopharm Ulm (Allemagne), 2005

Brice Dessert – Blois (France), 2003

Mohamed Diarra – North Carolina State (NCAA), 2001

Mohamed Diawara – Poitiers (France), 2005

Ugo Doumbia – Châlons-Reims (France), 2003

Lucas Dufeal – Vichy Clermont (France) 2003

Ilias Kamardine – Vichy Clermont (France), 2003

Noah Penda – Vichy Clermont (France), 2005

Zacharie Perrin – Antibes (France), 2004

Zaccharie Risacher – Bourg (France), 2005

Tidjane Salaun – Cholet (France), 2005

Alexandre Sarr – Perth (Australie), 2005

Yacine Toumi – Evansville (NCAA), 2000

Armel Traoré – Blois (France), 2003

Zach Edey en est évidemment, Bronny James aussi

Parmi les stars du championnat universitaire, les principaux joueurs attendus sont bien là, d’autant plus au sein d’une promotion qui fait davantage la part belle aux longs cursus qu’aux freshmen. Le meilleur joueur NCAA 2023 et 2024 Zach Edey (Purdue) est bien là, comme les joueurs de Kentucky Reed Sheppard et Rob Dillingham, ou l’arrière de Connecticut Stephon Castle. Dalton Knecht, étincelant avec Tennessee cette saison, ou encore Kevin McCullar (Kansas) ne font pas partie des inscrits mais ils sont automatiquement éligibles car arrivés à la fin de leur cursus universitaire.

Autre nom très évoqué, Bronny James, le fils de LeBron James, figure bien parmi les 195 candidats. L’incertitude plane puisqu’on ne sait pas s’il compte maintenir cette inscription ou rempiler pour une année universitaire supplémentaire. Comme Bronny, les joueurs NCAA ont jusqu’au 29 mai pour trancher. Selon Jonathan Givony, spécialiste draft pour ESPN, la liste des 195 joueurs pourrait toutefois grossir dans la journée de mercredi à cause… « d’un problème de communication ou d’un incident au bureau de la NBA » précise le journaliste.