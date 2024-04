Mohamed Diarra se présente à la Draft et quittera North Carolina State

La belle histoire de Mohamed Diarra avec North Carolina State va prendre fin. Le Français, auteur d’une superbe fin de saison en NCAA, a annoncé son inscription pour la prochaine Draft dans un message posté sur ses réseaux sociaux. Intérieur besogneux mais au progrès constants après avoir commencé tardivement le basket, il ajoute qu’il ne reviendra pas en NCAA, alors qu’il disposait encore d’un an d’éligibilité dans le championnat universitaire.

« Cette saison à NC State avec mes coéquipiers et mes coachs était incroyable » écrit-il. « C’était plus que ce que je ne pouvais imaginer et je chérirai toujours le temps passé à NC State et notre parcours jusqu’au titre ACC et au Final Four. Mais mon rêve a toujours été de jouer en NBA et je vais me concentrer à 100% sur la poursuite de ma carrière professionnelle. […] Je serai toujours un membre de la Wolfpack Nation, mais l’heure est venue de me déclarer officiellement éligible à la Draft NBA. »

Mohamed Diarra s’était révélé en fin de saison, contribuant au tournoi ACC renversant de NC State (9.2 points et 12 rebonds de moyenne, contre 6.3 points et 7.8 rebonds en saison régulière) pour rejoindre la March Madness. Le natif de Montreuil n’avait pu empêcher l’élimination des siens au Final Four par Purdue et Zach Edey après avoir débuté le tournoi de fin de saison par trois « double-double ».

Son avenir NBA n’est toutefois pas tout tracé puisque son nom ne figure pas jusque-là dans les différentes prévisions de la Draft. Pas sûr toutefois après sa belle fin d’exercice que sa cote puisse de toute manière monter beaucoup plus haut, à 23 ans. Mohamed Diarra rejoint la liste des Français ayant déclaré leur nom pour la Draft, à laquelle Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün se sont ajoutés dernièrement.