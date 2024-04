North Carolina State et Mohamed Diarra seront au Final Four !

Mais où s’arrêtera North Carolina State (#11) ? Le Wolfpack du Français Mohamed Diarra a signé un nouvel « upset » dimanche en s’offrant Duke (#4), et ce sans discussion (76-64) pour décrocher sa place au Final Four. Après une première mi-temps verrouillée, NC State a fait voler en éclat la défense adverse avec une deuxième période à 55 points et 73% au tir ! Si Diarra, limité par les fautes, n’a pas autant brillé que lors de ses dernières sorties (3 points, 7 rebonds en 22 minutes), son imposant compère de la raquette, D.J. Burns Jr, a régné avec 29 points, dont 21 après le repos.

Trop puissant pour les Dukies, mais avec un toucher et une technique qui n’est pas sans rappeler un Zach Randolph, Burns Jr a surclassé Kyle Filipowski (11 points, 9 rebonds mais 5 fautes), attendu au premier tour de la prochaine draft. Pas assurée d’être seulement présent pour la March Madness avant de surprendre tout le monde en remportant le tournoi de la conférence ACC, North Carolina State est de retour au Final Four pour la première fois depuis 1983 et son parcours déjà historique jusqu’au titre. Avec 14 défaites en saison régulière, aucune fac n’avait rejoint le dernier carré en comptant autant de revers.

Zach Edey (40 points) sort le grand jeu pour envoyer Purdue à Phoenix

Cette dynamique fantastique devra désormais survivre à l’épouvantail Purdue samedi prochain en demi-finale. Les Boilermakers (#1) ont dû s’employer pour écarter Tennessee (72-66) dans le choc attendu des deux principales têtes de série du quart Midwest. Tout aussi attendu, le duel à distance entre les deux stars Zach Edey et Dalton Knecht a tenu toutes ses promesses. Du haut de ses 2m24, Edey a disputé la quasi-totalité du match pour une prestation XXL : 40 points à 13/21, record en carrière et 16 rebonds !

Le Canadien a aussi été décisif en défense dans le money time, en contrant Knecht, alors que les Volunteers auraient pu revenir à trois points à 30 secondes de la fin. L’ailier a tout sauf démérité avec 37 points, dont 6/12 à 3-points qui devrait cimenter un peu plus sa place dans les hauteurs de la prochaine Draft. Mais il a été le seul joueur de Tennessee à passer la barre des dix unités, en bonne partie puisqu’il a pris à lui seul la moitié des tirs de son équipe.

Parmi les favoris après sa superbe saison, Purdue a rempli sa première mission, faire oublier sa March Madness 2023 et l’élimination piteuse dès le premier tour malgré le statut de tête de série numéro un. Le choc au poste entre Zach Edey et D.J. Burns samedi s’annonce croustillant.

Le programme du Final Four

Samedi 6 avril, (0h09 dans la nuit de samedi à dimanche heure française) : Purdue – North Carolina State

Samedi 6 avril, (2h49 dans la nuit de samedi à dimanche heure française) : Connecticut – Alabama

North Carolina State crée aussi la surprise chez les filles

La fête était totale à Raleigh sur le campus de North Carolina State. Outre la qualification surprise de son équipe masculine, sa section féminine s’est elle aussi ouvert les portes du Final Four quelques heures plus tôt ! NC State a dominé Texas (#1, 76-66) dans un drôle de match, la faute à une erreur de la NCAA. La distance entre la tête de raquette et la ligne à 3-points n’était pas la même des deux côtés du parquet de Portland. Les deux équipes ont toutefois accepté de jouer dans ces conditions, pour la première qualification du Wolfpack dans le dernier carré depuis 26 ans. Elles affronteront les grandes favorites de South Carolina, toujours invaincu cette saison après sa victoire 70-58 sur Oregon State.