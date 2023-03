Finalement, Tony Parker ne devrait pas vendre ses parts de l’Asvel

Alors, vendra ou vendra pas ? Face à des bruits de couloir, Tony Parker avait pris la parole il y a deux semaines, pour confirmer deux choses : la vente de ses parts mais aussi son investissement au sommet du club français. « Je ne vais nulle part, je reste à l’Asvel ! », avait-il déclaré, avant de préciser qu’il allait néanmoins « vendre toutes mes parts ».

Sauf qu’aujourd’hui, le journal L’Équipe, qui avait sorti l’information puis réalisé l’interview du président de l’Asvel, affirme que, finalement, Parker ne va pas vendre… Pourquoi ?

Comment il l’avait expliqué, l’ancien meneur de jeu des Spurs voulait céder ses parts à un partenaire du club, Smart Good Things, et ainsi les échanger en actions. « Pour le bien du club, je suis prêt à faire cela », avait glissé Parker. D’après un courrier consulté par nos confrères, « TP » aurait même demandé aux autres actionnaires de faire la même chose. Ce qui n’a pas été apprécié.

De plus, un point juridique vient compliquer l’affaire, et il se cache dans les statuts de la société. Il s’agit d’un pacte d’associés. Il stipule que si un actionnaire majoritaire veut vendre, comme Parker souhaitait le faire, il doit auparavant obtenir un accord des autres actionnaires. Les mêmes qui ont été surpris de la décision de Parker. La situation est donc bloquée pour le MVP des Finals 2007 et L’Équipe annonce qu’on se dirige vers un statu quo.