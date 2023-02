Tony Parker : « Je ne vais nulle part, je reste à l’Asvel ! »

Même si certains éléments sont confidentiels, il voulait prendre la parole pour « rassurer tout le monde ». C’est ainsi que Tony Parker a commencé son entretien avec le journal L’Équipe, pour répondre aux rumeurs du journal, qui annonçait mardi que l’ancien joueur des Spurs allait vendre ses parts de l’Asvel.

Le message de Tony Parker est donc simple à résumer : il ne quitte pas le club français.

« Je ne vais nulle part, je reste à l’Asvel ! […] C’est pour cela que je veux rassurer tout le monde. Je me vois rester à l’Asvel dans les dix prochaines années ! Il y a beaucoup de gens qui m’ont fait confiance, que ce soit les actionnaires, les partenaires, les joueurs ou les joueuses. Je suis bien conscient de tout cela. C’est pour ça qu’aujourd’hui, je voulais parler, pour apaiser. »

Pour TP, il s’agit « de trouver les bonnes associations pour faire grossir le club ». « Il y a eu LDLC au début, qui demeure très important, puis l’association avec l’OL » poursuit-il. « Au fur et à mesure, on a monté notre projet. Moi, ça ne m’intéresse pas de rester à l’Asvel pour jouer le milieu de tableau. Vu ce qu’il se passe en ce moment, je veux trouver des solutions pour que l’on continue à monter. »

« Je vais vendre toutes mes parts »

Néanmoins, les bruits de couloir sur une possible vente de ses parts étaient-ils corrects ?

« Céder mes parts, je dirais oui et non. On a un partenaire (Smart Good Things) qui est devenu le plus gros sponsor du club et qui a émis la possibilité de prendre des actions pour aider le club à monter. Pour le bien du club, je suis prêt à faire cela, mais bien sûr en accord avec LDLC et l’OL, tout en prenant en considération tous les actionnaires, y compris le maire de Villeurbanne, qui ont tous été très importants à un moment dans ce projet. »

Finalement, il le concède : « Je vais vendre toutes mes parts. Pour moi, ça revient au même. C’est juste une réorganisation patrimoniale. J’ai envie d’être champion d’Europe, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas le Qatar. À un moment donné, j’ai besoin que l’on constitue une équipe pour grandir tous ensemble. Ça ne changera rien par rapport à mes fonctions et la liberté que j’aurai de prendre les décisions pour l’Asvel. »

Le quadruple champion NBA, qui assure également ne pas être « en guerre avec Jean-Michel Aulas ou l’OL », ne va donc pas se désengager totalement de l’Asvel puisqu’il annonce rester aux commandes sportives du club.

« Je serai président. Serge Bueno ne veut pas être président de l’Asvel. Je suis DG délégué de Smart Good Things, je suis dans le conseil d’administration, je vais devenir le deuxième plus gros actionnaire de SGT et j’aurai tous les pouvoirs pour gérer le sportif à l’Asvel. Rien ne va changer de ce côté-là. Je resterai président de l’Asvel, président de l’Asvel féminin, le board sera le même et je prendrai les décisions comme d’habitude. »