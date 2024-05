Le 2 mai 2014, Damian Lillard éliminait les Rockets d’un shoot au buzzer mythique

C’est le premier grand moment de « Dame Time« . Pour ses premiers playoffs, Damian Lillard qualifie ainsi ses Blazers pour la demi-finale de conférence avec un shoot mythique, au buzzer, face aux Rockets.

« C’est certainement le shoot le plus important de ma vie… pour l’instant », glissait le malicieux meneur après cette rencontre complètement folle (99-98), qui venait clôturer une incroyable série (4-2), marquée par trois prolongations et de nombreux shoots décisifs face au Houston de James Harden et Dwight Howard.

« C’était une incroyable victoire, et je ne sais pas si ça aurait pu être plus dramatique », confiait Terry Stotts. « Je pense qu’il (Damian Lillard) vit pour ces moments-là. C’était un shoot remarquable. »

Il ne reste que 9 dixièmes de seconde à l’horloge quand Nicolas Batum s’apprête à faire la remise en jeu. Les Rockets mènent 98-96 et s’apprêtent à repartir dans le Texas pour un Game 7 avec l’avantage du terrain.

Rendez-vous avec les Spurs au tour suivant

Mais Damian Lillard surprend Chandler Parsons sur son démarrage et se présente étonnamment seul devant son coéquipier français, tapant dans ses mains pour lui réclamer le ballon rapidement. Nicolas Batum s’exécute, Chandler Parsons est trop loin et Damian Lillard assassine Houston au buzzer, alors que Kevin McHale avait pourtant donné pour consigne à ses joueurs d’éviter à tout prix d’offrir un 3-points…

Même avec un peu d’espace, le tir n’est pas facile du tout pour un droitier, et il fait rentrer le Moda Center en transe.

« Nous sentions que nous étions une grande équipe », expliquait ainsi Nicolas Batum. « Nous pouvons faire quelque chose de spécial. Nous l’avons dit le premier jour du camp d’entraînement : ‘Nous savons que nous pouvons battre ces gars-là’, et nous l’avons fait. C’était un match fou. Il y a eu des matchs fous dans cette série. Nous nous souviendrons de cette série, mais nous devons aller de l’avant. Nous allons retourner au Texas. »

Ce sont en effet les Spurs qui se présentent ensuite sur la route de Portland. Problème : les hommes de Gregg Popovich sont intouchables cette saison-là, en route vers le titre après la désillusion de l’année précédente, et ils se chargeront assez rapidement de faire redescendre Damian Lillard et les Blazers de leur nuage (4-1).