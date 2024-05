Les Sixers offrent 2 000 places pour limiter le nombre de fans des Knicks

Les Sixers ne veulent plus entendre ou voir les fans de New York dans leur salle ! Ils veulent en tout cas limiter leur influence tandis que lors des matchs à Philadelphie, les supporters des Knicks avaient donné de la voix, surpassant ceux des Sixers, pourtant à domicile. Ce qui n’avait pas manqué d’énerver Joel Embiid.

« Je n’ai jamais vu ça et je suis ici depuis dix ans. Oui, ça m’énerve un peu, » avait ainsi avoué le pivot. « Surtout parce que Philly est considérée comme une ville de sports. Les fans ont toujours été présents et je ne pense pas que cela devrait arriver. Ce n’est pas acceptable. »

Après un Game 5 remporté à New York, l’équipe dirigée par Nick Nurse va rejouer un match à domicile. Et la franchise fait tout ce qu’elle peut pour se maintenir en vie, devant un public, si possible, 100% Sixers.

Récompenser les soignants et la communauté

Les co-propriétaires ont ainsi décidé d’acheter 2 000 places pour le prochain match. Josh Harris, David Blitzer, David Adelman et Michael Rubin ont expliqué qu’ils allaient offrir ses places « aux urgentistes, au personnel médical, au milieu associatif et à des organisations locales de Philadelphie ». « Une fois qu’on sera sûr qu’ils sont bien des fans des Sixers et non des imposteurs » a plaisanté Michael Rubin sur X/Twitter.

L’objectif est de récompenser ce personnel et « d’accroitre l’intensité et l’excitation » autour du match de ce soir, qui pourrait être le dernier de la saison puisque les Sixers sont menés 3-2.

Tout en évitant que les fans des Knicks puissent transformer le Wells Fargo Center en Madison Square Garden.