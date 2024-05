Phoenix veut être la première franchise à exploiter tout le potentiel de Kevin Durant

Présent mercredi aux côtés du propriétaire Mat Ishbia pour tirer le bilan de la saison des Suns, James Jones semble avoir sauvé sa tête. Président de la franchise et responsable du recrutement, c’est lui qui est allé chercher Kevin Durant et Bradley Beal la saison passée avec des échanges retentissants, et c’est aussi lui qui vient de parapher un chèque de 80 millions de dollars pour conserver Grayson Allen. C’est aussi lui qui s’est séparé de Monty Williams pour engager Frank Vogel. Autant dire que l’échec des Suns, c’est le sien. Mais il est satisfait de… tout le monde.

« Vu les circonstances, j’ai trouvé que Frank avait fait du très bon boulot. On a assemblé une équipe vraiment talentueuse avec trois scoreurs, et à chaque fois qu’on demande aux joueurs de s’adapter et de faire évoluer leur jeu, il y a une période de transition » explique-t-il. « Parfois, il y a des difficultés, mais j’ai trouvé qu’on avait fait du très bon travail. Regardez notre bilan : 49 victoires. C’est mieux que la quarantaine de la saison passée. C’était difficile à accrocher en raison du manque de continuité et des blessures. Mais on a gagné 49 matches, on est allé en playoffs, et on a perdu contre une très bonne équipe. »

Faut-il un meneur de jeu aux Suns ?

Puis le sujet du meneur du jeu est arrivé sur le tapis. Des rumeurs évoquaient un désaccord entre Frank Vogel et sa direction sur le sujet. Le successeur de Monty Williams aurait aimé un bon meneur de jeu, mais il n’a pas obtenu satisfaction. Qu’en pense James Jones ?

« Je pense que l’équipe aurait pu tirer profit de la présence d’un meneur de jeu. De la même façon qu’on aurait profité de la présence de doublures à l’aile et à l’intérieur » répond-il. « J’en reviens toujours à l’idée qu’il faut mettre ses meilleurs joueurs sur le terrain, et toute la saison, je n’ai entendu parler que de meneur de jeu, meneur de jeu, meneur de jeu… Ce serait super d’avoir quelqu’un qui s’adapte à l’effectif qu’on a construit et qui fait ce qu’on lui demande… Mais si vous le mettez sur le terrain, il va prendre la balle des mains de quelqu’un. Donc, ce n’est pas une question de poste mais de rôle, et ça peut être aussi bien un meneur de jeu qu’un ailier. Si nous avions besoin d’un meneur de jeu pour ce groupe, nous le trouverions. Donc je n’écarte pas l’idée que ça pourrait être bénéfique. Mais je ne pense pas que ce soit la réponse à beaucoup de nos problèmes. »

Comment tirer le meilleur de Kevin Durant ?

Pour James Jones, la priorité des priorités est de tirer le meilleur de Kevin Durant. Même si l’ancien MVP va sur ses 36 ans, le président des Suns estime qu’il reste l’un des meilleurs attaquants de la NBA, et il faut donc en tirer le maximum. James Jones pense même que le potentiel de son ailier n’a jamais été totalement exploité !

« Notre objectif permanent est de continuer à chercher comment utiliser au mieux Kevin Durant. Personne ne l’a encore fait. Je pense que nous serons la première équipe à le faire » lâche-t-il. « Quand on optimise son potentiel, on optimise du même coup toute l’équipe. Il y a eu une période cette année, où il a signé l’une des meilleures séries de sa carrière. Ce n’est pas une question d’attaque, ou d’utilisation, mais c’est un ensemble où il faut trouver où, quand et comment être sur la même longueur d’onde. Si vous posez la question à Kevin, il vous dira qu’il adore la façon dont on souhaite qu’il joue, et quand il est à son meilleur niveau, il fait de nous une très, très bonne équipe et nous sommes quasiment imbattables. »