Anthony Edwards, nouvelle star sur les réseaux sociaux

Alors que Karl-Anthony Towns le voit comme « le visage de la ligue » et que ce sujet agite les discussions sur les plateaux de télévision américains, et même s’il ne se considère pas comme une star, « pas encore » en tout cas, Anthony Edwards a fait l’unanimité lors du premier tour face aux Suns.

Il a brillé avec 31 points de moyenne et ses meilleures actions ont fait le bonheur des réseaux sociaux de la NBA. La ligue indique en effet que l’arrière des Wolves a généré plus de 100 millions de vues depuis le début des playoffs. Seul LeBron James (130 millions) a fait mieux.

Déjà mis en lumière puisqu’il était le 7e joueur le plus populaire sur les réseaux sociaux durant la saison régulière (mais pas dans les meilleures ventes de maillots), cette deuxième place montre qu’il a bien franchi un cap depuis deux semaines. Autre signe : il a gagné des followers sur son compte Instagram comme aucun autre joueur depuis le début du premier tour.

Mike Conley n’a pas hésité à comparer Anthony Edwards à un « jeune Michael Jordan » pour TNT. Une analogie qui revient de plus en plus, « His Airness » voyant lui-même des « points communs ». « Il est incroyable. Ce qui est le plus impressionnant, c’est sa mentalité. Je n’ai jamais rencontré un gars ou un coéquipier qui croit autant en lui. Je pense qu’il se voit comme le meilleur joueur de l’histoire », raconte le meneur de jeu de Minnesota.

Minnesota’s Anthony Edwards has generated more than 100 million video views across NBA social and digital platforms since the start of the NBA Playoffs, second among all players (trailing LeBron James with 130M video views). Edwards finished the regular season as the 7th…

— NBA Communications (@NBAPR) April 30, 2024