Victor Wembanyama dépasse le milliard de vues sur les réseaux sociaux !

La saison régulière est terminée et c’est l’heure des bilans, avant de passer aux playoffs le week-end prochain. La NBA a ainsi communiqué sur le classement des joueurs qui ont cumulé le plus de vues sur leurs réseaux sociaux. Et Victor Wembanyama est sur le podium !

Dès sa première saison en NBA, le Français affiche en effet 1.3 milliard de vues et c’est le troisième plus gros total, derrière deux légendes et deux stars incontestables de la ligue : LeBron James (1.9 milliard) et Stephen Curry (1.7).

La deuxième action la plus populaire pour « Wemby »

Derrière ce trio, on retrouve Luka Doncic et Kyrie Irving (1.2 milliard et 662 millions de vues), puis Nikola Jokic, Anthony Edwards, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum et Kevin Durant.

Victor Wembanyama a notamment fait recette avec son dunk face aux Celtics. Avec plus de 247 millions de vues, c’est la deuxième action la plus populaire de la saison devant les arabesques de Curry et derrière une action des Mavericks avec le duo Doncic – Irving (250 millions).

S’il estime avoir seulement été à « 15% de ses capacités », le joueur des Spurs, pour sa première saison, est en tout cas déjà devenu une star de la NBA.

Les 5 actions les plus vues de la saison @Wemby 2ème à +247 Millions de vues

Découvrez qui occupe la première place ! via les réseaux sociaux NBA et plateformes digitales ! pic.twitter.com/urIOWUNqk6 — NBA France (@NBAFRANCE) April 15, 2024

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 Total 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.