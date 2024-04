Luka Doncic – Kyrie Irving, une explosion complice

Ce qui ne devait être qu’une simple tape dans la main s’est transformée en chaleureuse étreinte. Luka Doncic et Kyrie Irving ont terminé la partie ainsi, bras dessus bras dessous. Les deux hommes venaient de fournir un effort colossal pour venir à bout des Rockets.

Des joueurs de Houston qui, dans ce derby du Texas, avaient viré avec 15 points d’avance à l’issue du premier quart-temps et fait grimper l’écart jusqu’à 22 points dans le deuxième quart-temps. « On était dans le vestiaire à la mi-temps à se demander ce qu’on allait faire pour revenir dans le match. Quand ils ont pris 22 points d’avance, on s’est regardés les uns les autres. […] Ce n’est qu’un match de saison régulière, mais on sait dans quelle position on est », rapporte Kyrie Irving.

En l’occurrence, en position de se qualifier directement pour les playoffs, et même d’aller titiller les Clippers pour atteindre la 4e place de la conférence.

Et l’avantage du terrain en cas de vraisemblable affrontement entre les deux équipes. Mais avant ces échéances futures, il a donc fallu batailler pour revenir dans cette partie et passer l’obstacle Rockets.

Un exploit pour égaliser

Principalement grâce au « scoring » de ses deux joueurs vedettes, Dallas a recollé, mais sans jamais parvenir à passer devant durablement. Si bien qu’à huit secondes de la fin, Jabari Smith Jr. s’est retrouvé avec la décision dans les mains. Mais alors que son équipe menait déjà de trois points, l’intérieur n’a pas su convertir ses lancers, pour lui offrir deux possessions d’avance.

Son double raté a ouvert la voie à l’action de la soirée où Dante Exum a remonté le cuir, transmis à Luka Doncic, qui lui a rendu le ballon pour le tir de l’égalisation au buzzer. En prolongation, Kyrie Irving va poursuivre son festival initié plus tôt dans la rencontre, notamment dans le quatrième quart-temps (19 points !). Avec une variété impressionnante de moves pour se frayer un chemin vers le panier ou marquer en « fadeaway » au cœur de la raquette.

« Quasiment tous les ajustements défensifs sont prévisibles […] Et quand Luka est pris à deux, cela me donne des opportunités d’attaquer avec le surnombre de l’autre côté. Quand j’ai la balle et que je ne vois personne venir me prendre à deux, c’est le moment d’être agressif. Mes coéquipiers n’arrêtaient pas de m’alimenter, et j’avais un ‘matchup’ ce soir, alors j’ai continué à en profiter », décrit le joueur de 32 ans, qui a ainsi « abusé » de Fred VanVleet et Jalen Green.

Grosse fatigue dans le final

Une agressivité qui s’imposait car Luka Doncic s’est volontairement mis en retrait durant cette prolongation. Coupé du ballon par Dillon Brooks, le Slovène est même resté à l’écart du jeu, au niveau de la ligne médiane. « Je restais là et il faisait son truc », décrit Luka Doncic. Une attitude également liée à son état de fatigue, illustré par son langage corporel (tête baissée).

« À la fin du match, Luka a dit : ‘Je suis fatigué, mec’. C’est la raison pour laquelle je l’ai pris dans mes bras. Il a tout laissé sur le terrain et a fait tout ce qu’il pouvait. C’était l’une de ces choses ‘dans l’instant’ pour nous, étant frères, de se prendre dans les bras. On sait à quel point on a travaillé dur et combien il nous a fallu de travail pour arriver à ce stade de la saison », poursuit Kyrie Irving, lui-même « épuisé ».

Avec cette prolongation, les deux hommes ont dû rester 45 minutes sur le parquet. Le temps, pour Kyrie Irving, de s’envoler pour son record de saison avec 48 points (15/25 aux tirs, 15/17 aux lancers) et 7 rebonds, tandis que son partenaire signait 37 points (12/21), 12 passes (mais 7 ballons perdus) et 9 rebonds. C’était la troisième fois cette saison qu’ils marquent ensemble au moins 35 points dans le même match.

« L’alchimie est excellente, on est sur la bonne lancée en ce moment », se contente de commenter Luka Doncic, sans s’attarder sur l’embrassade avec son coéquipier. Leur dynamique collective est suffisamment parlante : 14 victoires sur leurs 16 dernières sorties !