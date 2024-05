Le trophée de la combativité pour Alex Caruso

Blessé, Marcus Smart ne remportera pas un 4e « Hustle Award« , ce trophée qui récompense le joueur « le plus combatif » de la NBA, ou selon le communiqué « celui dont l’impact ne se voit pas dans la feuille de stats ». L’ancien meneur des Celtics laisse sa place à Alex Caruso, dont les qualités de guerrier sont vantées depuis toujours, que ce soit avec les Lakers en début de carrière, et depuis trois ans aux Bulls. Ce qui lui a d’ailleurs causé quelques blessures dans le passé.

Sur la saison écoulée, l’arrière des Bulls fait partie des joueurs qui récupèrent le plus de ballons qui traînent, mais aussi de ceux qui contestent le plus de tirs. Selon les stats compilées par la NBA, Alex Caruso est le numéro 1 de la ligue aux ballons déviées avec près de 4 par match ! Il conteste aussi environ cinq tirs par rencontre. Un vrai poison pour les attaquants, comme Patrick Beverley et Marcus Smart, tous les deux anciens vainqueurs.

Palmarès du « Hustle Award »

2017 : Patrick Beverley

2018 : Amir Johnson

2019 : Marcus Smart

2020 : Montrezl Harrell

2021 : Thaddeus Young

2022 : Marcus Smart

2023 : Marcus Smart

2024 : Alex Caruso



Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 21 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 28 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 24 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.2 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 29 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.9 3.5 2.6 1.7 1.4 1.0 10.1 Total 363 23 44.0 38.0 75.1 0.6 2.3 2.9 2.9 2.1 1.3 1.2 0.5 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.