Marcus Smart remporte (encore) le trophée du joueur « le plus combatif »

Lancé il y a maintenant six ans, le « Hustle Award » récompense depuis chaque année le joueur considéré en quelque sorte comme « le plus combatif » de la ligue et il semblerait que personne ne puisse contester la domination de Marcus Smart à ce niveau.

Pour la troisième fois, déjà, le meneur des Celtics a effectivement décroché cette distinction individuelle, remise sur la base des statistiques avancées, lui qui s’était imposé à deux reprises par le passé (2019, 2022).

Désormais double tenant du titre, donc, le Défenseur de l’année 2022 a une nouvelle fois fait forte impression dans le domaine de la combativité, tant au niveau des passages en force provoqués (11), qu’au niveau des ballons qui traînent récupérés (46), ou qu’au niveau des ballons déviés (157).

Palmarès du « Hustle Award »

2017 : Patrick Beverley

2018 : Amir Johnson

2019 : Marcus Smart

2020 : Montrezl Harrell

2021 : Thaddeus Young

2022 : Marcus Smart

2023 : Marcus Smart

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.3 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.2 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 Total 581 30 38.6 32.3 77.7 0.8 2.7 3.5 4.7 2.6 1.6 1.9 0.4 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.