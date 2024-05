Voix des Celtics depuis 1981, Mike Gorman a commenté son dernier match

Grâce à leur victoire dans le Game 5 contre le Heat, les Celtics se sont qualifiés pour le second tour des playoffs, et du côté des diffuseurs, c’est un tournant. Comme toutes les chaînes locales à travers les Etats-Unis, NBC Sports Boston va laisser place au réseau national avec TNT ou ESPN/ABC pour la suite des playoffs.

C’est surtout la fin d’une ère pour les Celtics puisque Mike Gorman a commenté cette nuit son dernier match de Boston. Au micro depuis 1981, Mike Gorman est l’une des voix les plus iconiques de la ligue. Pour preuve, ce journaliste de 76 ans est carrément entré au Hall of Fame en 2021.

Pendant 40 ans, il avait formé avec Tom Heinsohn l’un des duos de commentateurs les plus iconiques du sport US. Après le décès en 2020 de l’ancien joueur puis coach des Celtics, Mike Gorman avait trouvé en Brian Scalabrine le consultant idéal pour prendre la suite et commenter les exploits de Jayson Tatum et ses coéquipiers.

De Larry Bird à Jayson Tatum

Depuis 1981, Mike Gorman a ainsi été le témoin privilégié de grandes épopées des Celtics. De Larry Bird à Jayson Tatum en passant par Paul Pierce et Isaiah Thomas, ce sont autant de stars, de matchs vibrants et de moments mythiques que le Hall of Famer a commenté.

« L’interception du siècle » de Larry Bird est sans doute le moment iconique de sa carrière. « Quand Isiah (Thomas) perd le ballon et que Bird dévie pour DJ (Dennis Johnson), ce lay-up a fait passer le Garden d’un silence de mort à un bruit à en faire exploser le toit » raconte Mike Gorman.

Mercredi soir, à la fin du match, les Celtics ont rendu un dernier hommage à leur « voix » avec une standing ovation du TD Garden. Pour Jayson Tatum et ses partenaires, l’idéal serait de boucler la boucle puisque Mike Gorman avait débuté sa carrière de commentateur sur le titre de 1981. Pourquoi ne pas la ponctuer avec un 18e titre ?