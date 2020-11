Les Celtics pleurent Tommy Heinsohn (1934-2020)

C’est une véritable légende de la NBA, mais surtout des Celtics, qui s’est éteinte ce mardi. Décédé à l’âge de 86 ans, Tommy Heinsohn avait été hospitalisé en juillet pour des problèmes de circulation sanguine. Tommy Heinsohn, c’est un peu l’histoire des Celtics à lui tout seul puisqu’il a rejoint la franchise en 1956 pour ne plus jamais la quitter !

Rookie Of The Year en 1957, il va remporter huit titres NBA aux côtés de Bill Russell. Six fois All-Star, il a son numéro au plafond du TD Garden, et après sa carrière de joueur, il était devenu le coach celte, de 1969 à 1978.

Même succès sur le banc, puisqu’il avait gagné deux bagues de plus (en 1974 et 1976) ainsi que le trophée de coach de l’année en 1973.

Un palmarès remarquable qui lui a permis d’entrer deux fois au Hall of Fame. D’abord en 1986 pour sa carrière de joueur, puis en 2015 pour sa carrière de coach. Ils ne sont que quatre dans ce cas.

Toujours aussi proche des Celtics, il commentait les matches de Boston depuis 1981, notamment sur NBC Sports Boston. Mais ces dernières années, sa santé fragile et son âge avancé l’avaient obligé à rester à Boston. C’est donc Brian Scalabrine qui le remplaçait pour les rencontres à l’extérieur.