Rudy Gobert ne pourra pas être porte-drapeau aux JO de Paris

Interrogé par Le Monde sur la possibilité d’être porte-drapeau de la France à l’occasion des Jeux olympiques de Paris, Rudy Gobert avait expliqué être très intéressé par l’idée.

« Bien sûr que je postule, j’en ai toujours rêvé et ce serait un incroyable honneur », avait-il ainsi répondu. « Je me suis toujours dévoué à l’équipe de France et ce serait une nouvelle manière de représenter le pays. »

Mais relancé par l’AFP sur cette envie, le pivot des Wolves répond désormais que ça sera impossible.

« Ça a toujours été un rêve d’être porte-drapeau, ça aurait été un honneur incroyable, mais le calendrier des JO ne va probablement pas le permettre » a-t-il ainsi détaillé. « On a un match à Lille le lendemain de la cérémonie d’ouverture. Être porte-drapeau, ça me ferait arriver à Lille très tard le soir la veille d’un match, alors que ma priorité, c’est vraiment d’être avec mon équipe le meilleur possible sur le terrain. Ça aurait été un honneur mais ça ne va sûrement pas être possible cette année. »

En conséquence, Rudy Gobert explique qu’il ne va pas déposer sa candidature pour le rôle, les athlètes intéressés devant se manifester avant le 31 mai, leurs fédérations devant ensuite remonter les candidatures avant le vote final auprès de tous les athlètes sélectionnés, en juillet, qui déterminera l’homme et la femme choisis.

Les Bleus démarrent ainsi leur tournoi par un premier match le samedi 27 juillet, à 17h15, face au vainqueur du TQO letton. Ce sera au Stade Pierre Mauroy de Lille et à entendre Rudy Gobert, la troupe de Vincent Collet pourrait bien faire l’impasse sur la cérémonie d’ouverture à Paris, la veille, afin de débuter dans les meilleures conditions.