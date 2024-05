Plus d’un an après la sortie de sa première chaussure signature, et alors que Ja Morant a connu un exercice 2023-2024 particulièrement délicat, entre suspension et blessures, la Ja 1 continue d’alimenter le marché en nouveaux coloris. Il semblerait aussi que la marque à la virgule prenne également son temps pour la conception d’une éventuelle Ja 2, peut-être par prudence.

La Ja 1 continue donc de s’écouler avec notamment ce tout nouveau coloris « Night », doté d’une tige et une semelle en noir et violet. La virgule ressort en vert pâle sur l’empeigne et l’ensemble est complété de touches de bleu et de rose, tandis que le logo de Ja Morant apparaît en doré, sur la languette, et la semelle extérieure.

La Nike Ja 1 « Night » est le 11e coloris de la chaussure signature de Ja Morant disponible sur Basket4Ballers. La paire est à 120 euros.