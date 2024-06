Stats & Highlights | Les Wolves stoppent les Pacers, le Heat souffle enfin

Anthony Edwards va-t-il commencer à parler d’une série de victoires ? L’arrière se refusait à le faire avec quatre victoire de suite, les Wolves en sont désormais à cinq après avoir battu les Pacers, qui restaient sur cinq succès de rang.

Côté Philadelphie, on n’enchaîne pas avec un revers à Charlotte, quand Miami peut souffler : après quatre défaites, le Heat a enfin une victoire à se mettre sous la dent.

Les Nuggets ont une besoin d’une prolongation et d’un grand Nikola Jokic pour battre le Thunder, alors que pour Zion Williamson et les Pelicans, la soirée fut très tranquille contre les Spurs. Belle surprise des premiers jours de saison, la franchise de San Antonio reste sur six revers consécutifs et onze en douze matches.

Charlotte – Philadelphie : 107-101

Dans ce match de grands absents (Joel Embiid, James Harden, Tyrese Maxey d’un côté, LaMelo Ball, Cody Martin puis Dennis Smith Jr. dès le deuxième quart-temps), les Hornets ont fait la différence en dernier quart-temps.

Grâce à un joueur : Terry Rozier. Ce dernier inscrit 9 points dans les cinq dernières minutes. L’ancien de Boston a toujours eu le dernier mot face aux efforts des Sixers. Après trois défaites, Charlotte gagne à nouveau. Deuxième défaite en trois matches pour Philadelphie.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 107 PHI 101 CLE 114 POR 96 IND 101 MIN 115 ATL 115 SAC 106 BOS 125 DAL 112 MIA 113 WAS 105 TOR 98 BRO 112 MIL 113 CHI 118 OKC 126 DEN 131 SAS 110 NOR 129 UTH 116 DET 125 GSW 124 LAC 107

Indiana – Minnesota : 101-115

Une série devait s’arrêter. Les Wolves ont comme souvent bien commencé la partie, face à une équipe d’Indiana qui, comme très souvent, rate son entame. Les débats sont plus équilibrés ensuite.

En troisième quart-temps, les Pacers reviennent à une possession quand Karl-Anthony Towns inscrit 9 points en quelques instants. Tyrese Haliburton et sa bande sont maladroits et ne passeront jamais devant. Rudy Gobert fait un très bon match avec 21 points et 16 rebonds. Après cinq victoires de suite, la série des Pacers prend fin. Celle des Wolves, cinq succès, continue.

Miami – Washington : 113-105

Pour compenser les nombreuses absences à Miami, Kyle Lowry a sorti une des meilleures mi-temps de sa carrière, tout simplement. Avec 24 points avant la pause, le meneur de jeu lance Miami, qui domine largement.

Sauf que l’ancien de Toronto rejoint le banc en troisième quart-temps, après avoir pris sa cinquième faute, et là, les Wizards reviennent. Ils passent même devant en dernier acte. Cette fois, c’est Tyler Herro qui se charge de remettre les Floridiens dans le bon sens, avec notamment deux paniers primés en moins de 30 secondes. Un 16-7 pour conclure permet à Miami de souffler.

Oklahoma City – Denver : 126-131 (après prolongation)

Privés de Jamal Murray et Michael Porter Jr, les Nuggets ont été obligés de sortir les muscles pour éviter le piège du Thunder. Nicola Jokic a bien lancé ses coéquipiers, mais en deuxième et en troisième quart-temps, Denver déjoue et Oklahoma City domine. Isaiah Joe et Shai Gilgeous-Alexander se régalent.

Le double MVP et sa bande réagissent et les deux équipes partent en prolongation. Denver marque les cinq premiers points et s’impose. Nikola Jokic frôle le triple-double avec 39 points, 10 rebonds et 9 passes, que Bruce Brown parvient à le réaliser avec 17 points, 13 rebonds et 10 passes. C’est son premier en carrière.

San Antonio – New Orleans : 110-129

C.J. McCollum absent, Zion Williamson a sorti son meilleur match de la saison, avec 32 points. Les Spurs ont raté leur début de rencontre, en loupant leurs huit premiers shoots. New Orleans en profite alors pour prendre le large.

Zion Williamson et Jonas Valanciunas insistent à l’intérieur et les Texans n’ont aucune réponse. Le match est déjà joué. Il y aura bien un 11-0 des remplaçants en dernier quart-temps, mais les Spurs partaient de trop loin pour bousculer les Pelicans.

