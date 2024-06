Les Wolves gagnent des matchs, et c’est déjà ça…

Pendant une mi-temps, le Heat a dominé les Wolves alors que, sur le papier, Miami n’avait pas les armes pour ça. Les joueurs d’Erik Spoelstra avaient en effet joué (et perdu) la veille et se présentaient sans Jimmy Butler, Tyler Herro, Duncan Robinson ou encore Gabe Vincent.

Miami n’avait ainsi que huit joueurs sur la feuille de match, dont un Bam Adebayo diminué par son genou. Ce qui n’a pas empêché le Heat de parvenir à la pause avec 13 points d’avance. Pour Minnesota, c’était décevant…

« On n’a pas joué à fond, on n’avait pas d’énergie en première période et je ne sais pas pourquoi », regrettait Chris Finch pour Twin Cities. « On ne peut pas se laisser dominer par notre maladresse. On ne doit pas s’inquiéter de notre attaque, mais surtout de notre intensité, de notre défense. »

Les Wolves vont effectivement changer de visage en seconde mi-temps. Anthony Edwards marque alors 10 points à 100% de réussite au shoot dans le troisième quart-temps et le banc frappe à 3-points. Minnesota remporte ainsi la seconde période 58-41 et parvient finalement à remporter cette rencontre bien mal embarquée.

« On a été meilleur, on a marqué des paniers faciles », poursuit le coach. « Pour moi, ce sont Jordan McLaughlin et Jaden McDaniels (19 points dans cet acte, à 5/5 à 3-pts) qui ont fait la différence. Ils ont été des moteurs. On a réussi à faire ce dont on n’était pas capable il y a deux semaines : c’est la première fois qu’on remonte un écart après la pause. Ça me réjouit. »

« Ce n’est pas le moment de faire la fine bouche »

C’est donc une quatrième victoire de suite pour la franchise. Le timing et le calendrier ont aidé puisque les Cavaliers étaient dans le dur, Orlando privé de Paolo Banchero, Philadelphie de James Harden et Tyrese Maxey et Miami très, très diminué. Néanmoins, après un début de saison compliqué, il fallait tout de même gagner ces rencontres.

« En ce moment, on prend les victoires », reconnait Chris Finch au Star Tribune. « On essaie de trouver des solutions, donc on prend toutes les victoires possibles. Ce n’est pas le moment de faire la fine bouche. »

Avec ces quatre succès consécutifs en dix jours, Minnesota passe de la 13e à la 10e place de la conférence Ouest. La franchise remonte tout doucement mais sait que tout ceci reste très fragile.

« On est encore en recherche de solutions. On prend les matches les uns après les autres, donc on n’est pas sur une série de victoires », estime même Anthony Edwards. « On est censé gagner des matches, donc on ne doit pas s’exciter après avoir remporté quelques parties. On est payé pour ça. On va garder la tête froide et travailler. »