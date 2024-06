Dans l’Utah, Detroit enchaîne un deuxième succès consécutif à l’extérieur

Après le succès à Denver pour ouvrir leur compteur de victoires à l’extérieur hier, les Pistons ont remis le couvert dans l’Utah cette nuit (125-116). Face à l’un des meilleurs bilans de l’Ouest, et la plus grosse surprise de ce début de saison, Detroit a fait corps derrière Bojan Bogdanovic (23 points) mais aussi un duo plus inattendu : Marvin Bagley III (19 points, 6 rebonds) et Kevin Knox (21 points).

Tout a commencé pour le mieux pour les visiteurs avec un 14-5 d’entrée de jeu et une première mi-temps parfaitement maîtrisée. Ce malgré le coup de chaud d’entrée de Malik Beasley, auteur de 11 points dès le premier quart, puis celui de Jordan Clarkson, auteur de 10 points en deuxième quart. Les Pistons ont compté jusqu’à 14 points d’avance, se stabilisant à la douzaine à la pause (66-54).

Relancé par l’intermédiaire d’un Marvin Bagley reçu 5/5 en troisième quart, avec 11 points sur la période, les Pistons ont réussi à garder leur avantage avant de persister et signer en dernier, grâce à l’ancien du Jazz, Bojan Bogdanovic, le vétéran qui a rassuré les siens dans le « clutch » avec 7 points mais aussi une passe décisive pour Alec Burks (un autre ancien du club) à 3-points dans le coin dans un moment clé.

Grâce à 12 points de Kevin Knox en dernier quart, Detroit s’est facilité une fin de match qui s’annonçait palpitante alors que Lauri Markkanen retrouvait un peu ses esprits…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Detroit enchaîne à l’extérieur. Après dix revers consécutifs à l’extérieur depuis le début de saison, Detroit avait réussi à briser la glace face aux Nuggets. Les voilà de nouveau à jouer les trouble-fêtes face à une écurie bien placée de l’Ouest dans l’Utah ! Sans Cade Cunningham, Saddiq Bey ou encore Isaiah Stewart, trois de leurs titulaires habituels, les Pistons montrent qu’ils ont non seulement de la ressource mais qu’ils sont aussi capables de coups dès cette année.

— Utah cale. A l’instar de Portland qui en est désormais à quatre revers de suite, voire des Spurs qui étaient eux aussi bien partis avant de s’écrouler (six défaites de rang), est-ce le moment où la belle histoire du Jazz commence à prendre fin ? Ce revers face aux modestes Pistons signale en tout cas un coup d’arrêt important pour le Jazz qui en était à 10-3 et reste maintenant sur cinq défaites sur ses sept dernières sorties…

— Killian Hayes touché au mollet gauche. De nouveau titulaire à la mène hier soir, l’ancien Choletais n’a pas disputé la deuxième mi-temps de ce match, cédant sa place au vétéran Cory Joseph. Avant ça, il avait disputé 17 minutes de jeu pour 2 points (1/5 aux tirs), 3 rebonds et 3 passes.

TOPS/FLOPS

✅ Marvin Bagley III. Blessé sur une glissade en début de saison, il a dû attendre pour revenir sur les parquets mais l’ancien des Kings semble retrouver son rythme. Comme en atteste sa performance d’hier soir à 19 points et 6 rebonds, son quatrième match de suite à 10 points et plus. Encourageant pour les Pistons et pour l’ancien prospect (sorti trop tôt) de Duke.

✅ Kevin Knox. Après 17 points et 8 rebonds hier à Denver, Kevin Knox a de nouveau fait des étincelles en sortie de banc, avec 21 points, nouveau record de saison, dont un excellent 6/8 à 3-points, record de carrière.

✅ Malik Beasley. C’est le pétard ambulant du Jazz, et le shooteur à 3-points le plus prolifique des bancs NBA cette saison. Malik Beasley a fait feu de tout bois hier avec un record de saison de 8 tirs à 3-points réussis pour 29 points (record de saison égalée), plus 11 rebonds et 5 passes. Un match complet !

⛔ Lauri Markkanen. Une fois n’est pas coutume, Lauri Markkanen a raté son match. Pour la deuxième fois de sa saison, la star finlandaise du Jazz a livré un match à 13 points, son plus bas total. Bien tenu par la défense, au point d’être capot à la mi-temps, il finit à 4/13 aux tirs, sans avoir trouvé son rythme dans ce match.

LA SUITE

Detroit (5-15) : suite du « road trip » à Phoenix vendredi

Utah (12-8) : déplacement à Golden State vendredi

