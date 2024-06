Trae Young stoppe la belle série des Kings

On savait que les Kings étaient en danger à Atlanta, et devant leur public, les Hawks ont mis fin à la série de sept victoires de suite des joueurs de Mike Brown.

En back-to-back, les Kings avaient les jambes lourdes, et à l’image de De’Aaron Fox, ils n’ont pas réussi à tenir le rythme des Hawks qui avaient décidé de tout miser sur le jeu rapide. C’est dans le deuxième quart-temps, notamment dans le sillage des actifs Jalen Johnson et AJ Griffin, qu’Atlanta fait le break. À la pause, la défense de Sacramento a déjà encaissé 72 points, et les Hawks mènent de 15 points.

Au retour des vestiaires, Trae Young se charge de contenir les tentatives de comeback des Kings avec 10 points dans le seul quart-temps, dont une rare action à 5-points.

À ses côtés, Clint Capela se charge de lancer le jeu rapide, et on le retrouve même à la finition de l’autre côté du terrain. Dans le 4e quart-temps, toujours le même scénario avec des Kings qui tentent de réduire l’écart. À chaque fois, ils sont punis par Trae Young et ses 3-points hyper lointains. Le premier, à quatre minutes de la fin, donne 13 points d’avance. Le second dans la dernière minute assure la victoire (115-106).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une action à 5-points. Au début du 3e quart-temps, Trae Young fait passer l’écart de +12 à +17 sur une seule action ! Au départ, il y a un 3-points sur le côté droit, et l’arbitre siffle une touchette de Fox. C’est sévère, mais ça donne déjà un And-1. Mais Fox râle, et prend une technique. Que Young se charge de transformer pour un And-2.

– Le retour de Kevin Huerter. Echangé cet été à Sacramento, contre Justin Holiday, Maurice Harkless et un futur premier tour de Draft, Kevin Huerter était de retour pour la première fois à Atlanta. Le shooteur n’a pas été le plus déméritant avec ses 13 points, 5 passes et 4 rebonds.

– Match d’attaques. Attaque la plus prolifique de la NBA avec près de 121 points par match, Sacramento n’a inscrit que 106 points cette nuit. C’est son plus petit total de la saison. En face, les Hawks poursuivent leur série de matches à 100 points et plus : 39 matches de suite, et c’est la plus longue série en cours en NBA.

TOPS/FLOPS

✅ Trae Young. C’est sur ce genre de rencontre que l’on voit combien Dejounte Murray est précieux pour Trae Young. Le shooteur des Hawks peut se concentrer sur le scoring et le « spacing », et il reste un danger permanent même à 8-9 mètres. Dans le 4e quart-temps, il punit les Kings de très loin, ou il sert Murray dans le corner, et Sacramento n’a pas trouvé la parade.

✅ Clint Capela. Le Suisse est le stabilisateur des Hawks. Jamais un geste de trop, et il est toujours alerte pour combler une brèche ou protéger le cercle. Sabonis n’a pas pesé comme d’habitude en attaque, et c’est un signe.

✅ Malik Monk. De loin, le meilleur des Kings ce soir avec une efficacité folle : 12 sur 18 aux tirs en 26 minutes. C’est le seul à apporter une étincelle, et comme un Lou Williams ou un Jordan Clarkson, il peut devenir inarrêtable. Le vrai souci, c’est qu’il est unidimensionnel et que la défense n’est pas son fort. Mais clairement, lui n’avait pas les jambes lourdes.

⛔ Keegan Murray. Le rookie des Kings n’es pas au mieux en novembre avec une moyenne de points divisée par deux par rapport à octobre. Cette nuit, il n’inscrit pas le moindre panier, et c’est une première pour lui cette saison.

LA SUITE

Atlanta (11-7) : déplacement à Houston vendredi.

Sacramento (10-7) : nouveau gros morceau avec un déplacement à Boston vendredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.