Kyrie Irving et les Nets se rassurent face à l’équipe C des Raptors

La défaite était quasiment interdite pour les Nets. Il leur fallait prendre le dessus sur une équipe des Raptors décimée, à l’instar des Sixers deux jours plus tôt contre lesquels les New-Yorkais n’avaient pas réussi à faire la différence. « Et avec tout le monde sur internet qui s’agite pour nous dire à quel point on devrait être embarrassés (d’avoir perdu), ce qui est vrai », décrit Kyrie Irving. Ses coéquipiers et lui ont cette fois signé une prestation plus convaincante, avec la victoire au bout (98-112).

Une victoire en deux temps si l’on peut dire. Profitant de la bonne adresse extérieure de Royce O’Neale, couplée à l’activité intérieure de Nic Claxton, bien servi par Ben Simmons et les autres, les visiteurs ont viré très largement en tête à la fin du premier quart-temps (26-38). Cet écart initial a rapidement fondu par la suite, les Nets n’arrivant pas à maîtriser la paire Gary Trent Jr. – Juancho Hernangomez.

Si bien qu’à la pause, les deux équipes étaient quasiment à égalité (51-52). Brooklyn a alors « recopié » son premier quart-temps dans le troisième en s’appuyant sur un Kyrie Irving en feu, alimenté notamment en bons ballons par Kevin Durant en transition. Douze minutes après le passage au vestiaire, Brooklyn comptait ainsi 15 points d’avance (76-91).

La réaction des locaux n’aura cette fois pas lieu puisque cet écart s’est maintenu jusqu’à la fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kevin Durant dépasse Kevin Garnett. « KD » n’avait besoin que de dix points pour dépasser « The Big Ticket » au classement du plus grand nombre de points inscrits en carrière. Altruiste et bien tenu par la défense des Canadiens, il n’a pas marqué beaucoup plus pour dépasser l’ancienne légende des Wolves et des Celtics, s’offrant ainsi la 18e place, avec 26 074 points, au sein de ce classement dont il va continuer à gravir les échelons.

– Les Raptors encore très diminués. Cette nuit, Nick Nurse n’a pu s’appuyer que sur dix joueurs en bonne santé. Pascal Siakam (adducteur), Scottie Barnes (genou), Fred VanVleet (malade), Dalano Banton (cheville), Precious Achiuwa (cheville) ou encore Otto Porter Jr. (orteil) étaient tous à l’infirmerie.

– Brooklyn archi-dominé au rebond. Outre les 19 ballons perdus, venus gâcher les 32 passes décisives générées par le jeu des Nets, le gros bémol de leur performance a été le contrôle du rebond. Les New-Yorkais ont encore montré pourquoi ils étaient l’une des pires équipes de la ligue en la matière en concédant… 23 secondes chances à leurs adversaires. C’est beaucoup trop, même si c’est sans conséquence car Toronto, avec 19 tentatives de plus, n’a converti que 35% de ses tirs.

TOPS/FLOPS

✅ Kyrie Irving. Après une première période discrète, le meneur a pris le contrôle des opérations dans le troisième quart-temps en y scorant 19 de ses 29 points au total. Toujours aussi créatif avec ses numéros de dribble, il a signé son match le plus efficace de la saison.

✅ Nic Claxton. Meilleure évaluation du match pour le jeune pivot qui, aux côtés de quatre autres titulaires bien inspirés, signe là son sixième double-double de la saison. Ses quatre pertes de balle ont un peu gâché sa soirée quasiment parfaite au tirs. Il a par ailleurs contré deux fois plus de tirs que l’équipe adverse.

⛔ Malachi Flynn. Entre Gary Trent Jr. (6/19 aux tirs), Chris Boucher (2/15 ! mais 16 rebonds) voire O.G. Anunoby (7/20 et -29 au +/-), les candidats au flop ne manquaient pas côté Raptors. On s’arrête toutefois sur la contre-performance du meneur, titularisé pour la première fois cette saison. Celui-ci a d’abord semblé commencer par surfer sur son meilleur match à 17 points, face aux Hawks, en marquant deux paniers primés dans les deux premières minutes. Avant de disparaître de la circulation…

LA SUITE

Raptors (9-9) : réception des Mavs, samedi.

Nets (9-10) : déplacement chez les Pacers, vendredi.