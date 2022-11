Quatrième succès de rang pour Cleveland, quatrième défaite de rang pour Portland

Dans cette soirée chargée, puisque 24 équipes sont sur les planches, on jette un œil particulièrement attentif à la rencontre qui oppose les Cavaliers aux Blazers, à Cleveland.

Un duel entre deux dynamiques opposées, puisque les locaux ont remporté trois matchs de suite (qui a fait suite à une série de cinq défaites), tandis que leurs adversaires du soir, après un début de saison tout feu tout flamme, sont un peu rentrés dans le rang, avec trois défaites consécutives avant ce match.

Et malheureusement pour la troupe de Chauncey Billups, cette mauvaise série s’allonge à quatre revers de suite, puisque les Cavaliers se sont imposés (114-96), au terme d’un match globalement à sens unique.

Vainqueurs des quatre quart-temps, les coéquipiers d’un Donovan Mitchell une nouvelle fois « MVPesque » (34 points à 11/19, 6/10 à 3-pts), bien épaulé par Darius Garland et Jarrett Allen, ont en effet déroulé et proposé une performance offensive sérieuse (55% aux tirs, dont 44% derrière l’arc), s’offrant jusqu’à 20 points d’avance dans le troisième quart-temps.

Du côté des Blazers, justement, on retient certes la défaite en premier lieu, mais il faut aussi saluer un visage cohérent en attaque malgré l’absence de Damian Lillard, et une combativité déjà aperçue et applaudie cette saison. Même si, in fine, certaines limitations défensives, particulièrement sur « pick-and-roll », ont rendu impossible tout espoir de victoire, sur le parquet de ces Cavaliers qui détiennent le meilleur « Net Rating » de toute la ligue.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « pick-and-roll » le plus efficace de la ligue a encore frappé. On parle bien sûr de Donovan Mitchell et Jarrett Allen, qui marquent 1.34 point par possession sur « pick-and-roll » depuis le début de la saison, la meilleure moyenne de toute la ligue. Contre Portland, les deux joueurs ont continué sur cette lancée, avec 34 points pour l’arrière, accompagnés de 2 rebonds et 2 contres, et un double-double volumineux pour le pivot, avec 24 points et 13 rebonds.

– Pour les Blazers, une défaite mais du positif à retenir. Au bout, il y certes une défaite de 18 points, la quatrième de suite, mais tout n’est pas à jeter, au contraire. Sans Damian Lillard, toujours gêné par son mollet droit, les Blazers ont fait bonne figure pendant une mi-temps, et une petite partie du troisième quart-temps, avant de perdre définitivement du terrain sur leurs adversaires, tout simplement trop bons en attaque. Au rayon des satisfactions malgré la défaite, on a pu observer un jeu solidaire en attaque, avec 28 passes décisives sur 35 paniers (et malgré 16 pertes de balle), et une identité toujours affirmée, basée sur la résilience et l’effort. Les Blazers traversent des turbulences depuis plusieurs jours, mais le produit sur le terrain est appréciable. Chauncey Billups et les siens doivent serrer les dents, en attendant que l’orage passe.

TOPS & FLOPS

✅ Darius Garland. Le meneur des Cavaliers était en mode « playmaking » avec 12 des 22 passes de son équipe. Il ajoute 24 points, et seulement 2 pertes de balle. De quoi lui permettre de s’adjuger le meilleur +/- du match, avec un joli +26. Mérité tant l’ancien de Vanderbilt a proposé une « masterclass » de gestion du tempo offensif.

✅ Drew Eubanks. Dans une attaque privée de son leader, le pivot remplaçant des Blazers a fait ce qu’il a pu, et compile discrètement 10 points, 6 rebonds et 3 contres. Ce dernier point est particulièrement à souligner, puisque ses entrées ont bien souvent coïncidé avec les meilleures phases défensives de son équipe sur le « pick-and-roll » adverse. Un « pick-and-roll » que Jusuf Nurkic n’a pas pu contenir, tant en « drop » qu’en « blitz ».

✅⛔️ Anfernee Simons. Le jeune meneur des Blazers n’a pas fait un mauvais match, au contraire puisqu’il termine avec 20 points et 6 passes. Mais l’impression finale est mitigée puisqu’il a inscrit 17 des 20 points après la pause, après une première période à 3 points à 1/7 aux tirs, et notamment 10 des 20 unités dans le dernier quart-temps. Un réveil certain, mais trop tardif, alors que le retard des siens stagnait autour des 15 points.

⛔️ Le banc des Cavs. S’il faut chercher la petite bête dans cette soirée autrement très réussie pour Cleveland, on pourrait pointer du doigt l’apport famélique des remplaçants des Cavaliers, qui ne compilent que 10 points. C’est effectivement ce qui peut arriver quand trois titulaires inscrivent 24 points ou plus… A voir si cela ne leur porte pas préjudice dans un autre contexte, par exemple un autre match à l’issue plus tardivement disputée.

LA SUITE

Cleveland (12-6) : court déplacement à Milwaukee, dans la nuit de vendredi à samedi (02h00)

Portland (10-8) : suite de ce « road-trip » de quatre matchs dans la conférence Est, avec un déplacement au Madison Square Garden des Knicks dans la nuit de vendredi à samedi (01h30)