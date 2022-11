À Portland, la force du collectif

Autre bonne surprise à l’Ouest après plus de trois semaines écoulées cette saison, les Blazers ont peut-être atteint un nouveau palier, la nuit dernière en Louisiane, la cinquième étape d’un « road-trip » de six rencontres.

Vainqueurs autoritaires des Pelicans (106-95) malgré les absences de Damian Lillard, Jusuf Nurkic, Shaedon Sharpe et Keon Johnson, les hommes de Chauncey Billups n’ont pas seulement remporté leur 10e victoire de la saison, la troisième de suite et la quatrième en cinq matchs dans ce « road-trip » qui se termine dimanche, à Dallas.

Plus que ça, les Blazers ont prouvé leur résilience et confirmé leurs points forts entrevus depuis trois semaines. À savoir être une équipe soudée, efficace en attaque mais aussi capable de puiser dans ses ressources pour non seulement briller, mais surtout gagner grâce à sa défense, à l’image de ce troisième quart-temps avec seulement 17 points inscrits par les Pelicans. Un constat suffisamment rare dans l’Oregon ces dernières années pour être souligné.

« Nous avons joué de sacrées bonnes équipes durant ce ‘road-trip’, et nous avons mérité chacune de nos victoires, jusqu’à maintenant » déclarait ainsi un Chauncey Billups comblé par ce qu’il a vu à New Orleans. « Evidemment, le plus satisfaisant, ça a été nos pertes de balle limitées. » ajoute-t-il à juste titre, alors que les Blazers n’ont perdu que 8 ballons, contre plus de 17 en moyenne depuis le début la saison, le plus haut total de toute la ligue. « Quand on ne perd pas de ballons, l’adversaire ne nous punit pas en transition. Et puis notre défense sur demi-terrain. Notamment notre zone, que j’ai trouvé très bonne. Nos gars se sont simplement battus, jusqu’au bout. »

La valeur du transfert de Jerami Grant mise en lumière

Sans leur meilleur attaquant et leur point de fixation principal dans la peinture, les Blazers ont été contraints de s’adapter et de recalibrer leur attaque.

C’est dans ce contexte que Jerami Grant est sorti du bois, avec 27 points à 10/20 aux tirs, mais aussi 8 rebonds, 4 passes et 4 interceptions pour aller avec. En fait, ce match a permis, peut-être plus que n’importe quel autre cette saison, de mettre en lumière sa valeur dans cette équipe. Puisque par le passé, les Blazers n’avaient pas vraiment dans leurs rangs un ailier de son profil, capable d’apporter du volume de jeu conséquent dans tous les compartiments, et donc de soulager une ou plusieurs absences, comme ce fut le cas la nuit passée.

« Je savais que je devais monter en température, et en faire plus que mon apport habituel. Donc j’ai fait ce que j’ai pu pour nous aider à gagner » déclarait-il simplement.

Le mot de la fin pour Justise Winslow, lui aussi au rendez-vous (12 points, 8 rebonds et 6 passes). « Grosse victoire pour nous, face à une équipe que nous allons croiser à quatre reprises cette saison. On avait des gars blessés, mis au repos. Mais ceux qui étaient là ont haussé le ton, et ont produit les actions nécessaires au bon moment. »