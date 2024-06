Privés de plusieurs titulaires, les Blazers enchaînent pourtant à La Nouvelle-Orléans

Bien que privés de Damian Lillard, Jusuf Nurkic, Shaedon Sharpe ou encore Keon Johnson, les Blazers ont enchaîné avec un quatrième succès en cinq matchs sur leur actuel « road trip » qui prendra fin à Dallas dimanche. À La Nouvelle Orléans, Jerami Grant (27 points, 8 rebonds) a été excellent de bout en bout pour offrir le 9e succès de sa saison à Portland (106-95).

Pour leur retour à la maison après un voyage difficile (2 défaites – 1 victoire), les Pelicans avaient pourtant bien débuté, avec un alley-oop surpuissant envoyé par Jonas Valanciunas et conclu par Zion Williamson. Le premier quart donne lieu par ailleurs à un duel d’ailiers shooteurs élégants entre Jerami Grant (11 points) et Brandon Ingram (10 points).

Dans un autre style, Zion Williamson permet à son équipe de faire la course en tête en deuxième quart, en s’imposant dans la peinture (57-51 à la mi-temps), mais c’est bien Portland qui prend le dessus au retour des vestiaires. Anfernee Simons nous sort une petite série à 3-points dont il a le secret (13 points sur la période) et voilà les Blazers qui prennent à leur tour +6 !

Au contact grâce à l’adresse de Trey Murphy (16 points), les Pelicans finissent néanmoins par craquer, à l’image de Brandon Ingram qui prend sa 6e faute à trois minutes de la fin du match alors que l’écart gonfle à la douzaine (102-90). Les Blazers ne seront plus rejoints avec Jerami Grant à 27 points et Anfernee Simons à 23 unités, plus Nassir Little qui sort de sa boîte avec son meilleur match de la saison à 15 points.

Dans ce début de saison rafraichissant dans la conférence Ouest, les Blazers tiennent le rythme du Jazz (10-3) avec un 9e succès en 12 matchs, devant tous les cadors !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Blazers serrent les vis en 3e quart. Plutôt maladroits en première mi-temps, les Blazers ont certainement été recentrés lors du discours de mi-temps dans les vestiaires. Car ils sont ressortis déterminés défensivement, tenant les Pelicans à 17 points seulement à 7/20 aux tirs, plus 9 balles perdues en route. La Nouvelle Orléans ne marquera que 38 points en 2e mi-temps, avec des pourcentages faméliques : 13/38 dont 4/15 à 3-points… Une cata !

– La Nouvelle Orléans perd la bataille intérieure. Habituellement, c’est leur force avec la puissance de Zion Williamson évidemment. Mais ce sont bien les Blazers qui ont remporté la bataille dans la peinture, avec un +10 dans les points inscrits (46-36), et 11 rebonds offensifs pour 18 points en seconde chance. De plus, Portland a tenu les Pels en respect, à moins de 42% (33/79) dans les tirs pris à l’intérieur.

– Les Blazers voyagent bien ! Peu importe qui est en tenue en début de match, Portland continue à s’imposer en terres ennemies. Cette nuit en Louisiane, les Blazers ont tout simplement raflé leur 6e victoire en 7 matchs à l’extérieur, le meilleur bilan de la Ligue.

TOPS/FLOPS

✅ Jerami Grant. Symbole de la profondeur de banc assez inattendue des Blazers cette saison, Jerami Grant a parfaitement assuré en leader offensif de son équipe privée de plusieurs titulaires. Avec 27 points, 8 rebonds, 4 passes, 4 interceptions, il a noirci la feuille de stats et a parfaitement conclu sa soirée avec plusieurs paniers pour sceller le sort du match, dont un joli dunk dans le trafic après un dribble croisé qui a figé Zion.

✅ Zion Williamson. Même relativement bien contenu par la défense solidaire des Blazers, Zion Williamson termine sa soirée à 29 points à 9/14 aux tirs et 10/15 aux lancers. Auteur d’un superbe alley-oop en début de match, il aura tout tenté en dernier quart, avec 17 points en jouant les 12 minutes de la période…

✅ Nassir Little. Cette saison, s’il dépasse les 20 minutes de jeu, Nassir Little marque 10 points ou plus. Cela a encore été le cas cette nuit avec un bel apport de 15 points en 24 minutes pour l’ancien de North Carolina, toujours aussi explosif, dont 8 pour finir le travail en dernier quart.

⛔️ CJ McCollum. On aurait pu l’inclure dans un duo d’anciens transfuges de Portland avec Larry Nance Jr. qui est lui aussi passé à côté de son match pour son retour de blessure (0 point en 23 minutes), mais à 13 points à 6/17 aux tirs dont 1/7 à 3-points, CJ McCollum a gravement dévissé pour ses retrouvailles avec les Blazers. Peut-être perturbé par le forfait de dernière minute de Damian Lillard, il termine toutefois avec 7 rebonds et 7 passes.

LA SUITE

La Nouvelle-Orléans (6-6) : réception des Rockets samedi.

Portland (9-3) : dernière étape du « road trip » de six matchs à Dallas samedi.

