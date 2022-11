Stats & Highlights | Les Grizzlies, les Nets et les Cavaliers s’amusent, les Warriors encore battus

Les Warriors vont être bien contents de rentrer chez eux car ce « road trip » de cinq matches a été un enfer, avec cinq défaites de rang. La dernière est enregistrée à New Orleans mais il faut préciser que les champions en titre alignaient une équipe B.

Autre formation pas en grande forme en ce moment : Miami. Le Heat s’incline de justesse à Indiana. Toronto aussi perd de très peu face à Luka Doncic et Dallas quand les Clippers enchaînent avec un succès contre San Antonio.

Les Cavaliers suivent toujours le rythme des Bucks, au sommet de la conférence Est, avec une septième victoire de suite. La vie sans Kyrie Irving commence de la bonne manière à Brooklyn avec un large succès contre Washington et Memphis n’a eu aucun mal à écraser Charlotte.

Detroit – Cleveland : 88-112

Darius Garland et Donovan Mitchell absents, les Cavaliers ont insisté à l’intérieur, et avec efficacité. Dès la première mi-temps, les joueurs de J.B. Bickerstaff ont appuyé dans la raquette, avec Kevin Love, Jarrett Allen et Evan Mobley, 54 points à eux trois.

Les Pistons sont maladroits de loin et dépassés en défense. Cade Cunningham n’existe pas en seconde période, Bojan Bogdanovic ne marque que six points dans la rencontre et les Cavaliers font l’écart en deuxième quart-temps avant de s’imposer sans trembler.

Indiana – Miami : 101-99

Après un premier quart-temps équilibré, chaque équipe aura le sien ensuite. Les Pacers remportent le deuxième, avec un Buddy Hield bouillant (13 points à 100% au shoot), mais s’inclinent dans le troisième. C’est donc le dernier qui va décider de l’issue de la rencontre.

Miami égalise à 94 partout, après un panier de Gabe Vincent. Buddy Hield, encore lui, redonne l’avantage aux Pacers derrière l’arc et Myles Turner réussit un contre important (d’abord jugé illégal) pour donner de l’air à Indiana. Cette fois-ci, Tyler Herro ne marquera pas le shoot de la gagne.

Washington – Brooklyn : 86-128

Désormais sans Kyrie Irving pour au moins cinq matches, les Nets n’ont pas connu de grosses difficultés pour dominer les Wizards. Tout s’est fait en quelques minutes, avec un Kevin Durant de gala (28 points, 11 passes).

Brooklyn a les commandes depuis le début de match quand Washington se rapproche, à une possession seulement. Les Nets passent alors un 11-0 pour terminer la première période. En début de seconde, ils enfoncent le clou avec un 16-3. Résultat : un 27-3 qui tue Bradley Beal et compagnie. Les Wizards ne marquent que 29 unités après la pause…

Memphis – Charlotte : 130-99

Les Hornets ont trop d’absents (LaMelo Ball, Gordon Hayward, Terry Rozier) et trop de limites dans le jeu pour espérer bousculer une équipe aussi solide que Memphis. Les Grizzlies ont donc passé une soirée tranquille, durant laquelle Taylor Jenkins a pu faire souffler ses titulaires et ouvrir son banc.

Charlotte n’a jamais pu inscrire plus de 25 points dans un quart-temps quand Dillon Brooks s’est éclaté à 3-pts, avec six tirs primés. Steven Adams a compilé 13 points et 19 rebonds et huit joueurs de Memphis ont inscrit au moins 10 unités.

San Antonio – LA Clippers : 106-113

Pour l’emporter, les Clippers ont bien commencé et bien terminé la rencontre. Entre ces deux moments, ce sont les Spurs qui ont dicté le tempo. Les troupes de Tyronn Lue ouvrent la partie avec un 19-2. Sonnée, l’équipe de Gregg Popovich revient avec un 8-0 en fin de première période.

En seconde mi-temps, les Texans inversent la tendance et passent devant avec Keldon Johnson et surtout un bon Devin Vassell (29 points). Mais ce n’est pas suffisant puisque, en dernier acte, Paul George, John Wall et les Clippers renversent tout.

Dallas – Toronto : 111-110

Luka Doncic encore brillant (35 points), les Mavericks s’en sortent face aux Raptors. Les Texans ont fait l’écart après la pause, avec un 16-2. Mais Toronto est une équipe accrocheuse et elle va revenir.

Les troupes de Nick Nurse remontent et à 30 secondes de la fin, il n’y a plus que trois points entre les deux formations. Luka Doncic et Spencer Dinwiddie font le boulot aux lancers-francs pour donner quatre points d’avance et le dernier shoot primé de O.G. Anunoby ne fait ainsi que réduire l’écart.

New Orleans – Golden State : 114-105

On pourrait résumer cette soirée avec une phrase : un retour du côté des Pelicans – Brandon Ingram – et beaucoup trop d’absents du côté de Golden State. En se présentant à New Orleans sans Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Andrew Wiggins, les Warriors ne pouvaient guère espérer l’emporter.

Néanmoins, malgré les 26 points d’Ingram, les champions en titre ont tenu. Ils étaient dans le match en dernier acte, mais les Pelicans vont passer un 7-0 avec Trey Murphy III et Larry Nance Jr. qui va faire la différence dans les dernières minutes.