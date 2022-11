Les Knicks renversent les Sixers dans le « money time »

Désormais orphelins de James Harden (pied), absent jusqu’en décembre, les Sixers devaient encore composer avec le forfait de Joel Embiid (malade). Par conséquent, ils ont principalement dû s’en remettre cette nuit à Tyrese Maxey (31 points, 7 passes) et Tobias Harris (23 points, 9 rebonds).

Insuffisant, toutefois, pour prendre le dessus sur les Knicks, victorieux (106-104) en Pennsylvanie et qui mettent ainsi fin à leur série de trois défaites consécutives. Un succès à mettre au crédit de Jalen Brunson (23 points, 6 rebonds, 7 passes) et Obi Toppin (17 points), impériaux dans le quatrième quart-temps, quand RJ Barrett (22 points, 9 rebonds) s’est de son côté mis en évidence dans les trois premiers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Cette victoire, les Knicks sont allés la chercher. On ne donnait pas cher de la peau de la franchise new-yorkaise quand Philadelphie menait 86-74 en début de quatrième quart-temps, ou encore 91-81 à six minutes de la fin du match. Pourtant, ce sont les hommes de Tom Thibodeau qui sont repartis avec la victoire. Méconnaissables au retour des vestiaires, car incapables de réussir le moindre panier, ils ont rebondi à merveille dans le dernier acte. Dans le sillage, entre autres, du réveil salvateur de Jalen Brunson et Obi Toppin, capables de renverser cette rencontre (presque) à eux seuls, au finish.

— Maxi Tyrese. Nouvel homme fort de ces Sixers privés de Joel Embiid et James Harden, le « combo guard » a tenu son rang, confirmant du même coup sa belle dynamique actuelle. Le jour de son 22e anniversaire, il s’est ainsi illustré comme souvent sur le plan offensif. S’imposant d’abord comme le rare élément de Philadelphie à produire, avec le ballon, de bonnes choses en première mi-temps. Puis attrapant chaud dans le troisième quart-temps, pour offrir une avance confortable, d’une dizaine de points, à son équipe. Certes quelque peu dispendieux, « Rese » a donc assuré à la tête du collectif de Doc Rivers, malgré cette cruelle défaite.

TOPS/FLOPS

✅ Le trio Brunson — Barrett — Toppin. Également bien aidés par Cam Reddish (11 points à 100%), Jalen Brunson et Obi Toppin ont sorti le grand jeu dans le dernier acte pour renverser les Sixers, alors que RJ Barrett a porté l’équipe pendant les trois premiers quarts-temps. À tour de rôle, ils ont ainsi puni la défense adverse, à coups de 3-pts, paniers près du cercle et à mi-distance, grâce à leur avantage de taille et/ou de vitesse sur leurs vis-à-vis respectifs. Typiquement le genre de performance qui doit ravir leur exigeant entraîneur.

✅ Tobias Harris. Attendu au tournant en l’absence du duo Embiid/Harden, l’ailier des Sixers a répondu présent cette nuit. En relais de Tyrese Maxey, il n’a pas forcé grand chose et pris ce que la défense des Knicks lui donnait. Auteur de sa plus belle sortie de la saison et enfin vu à son avantage, « Tobi » espère désormais capitaliser dessus, pour aider Philadelphie à repasser au plus vite au-dessus de la barre des 50% de victoires…

✅ Paul Reed. Après deux saisons en G-League et dans l’ombre des Joel Embiid, Dwight Howard, Andre Drummond et autres Montrezl Harrell maintenant, « BBall Paul » souhaite pousser Doc Rivers à lui faire de la place dans sa rotation, aux postes 4/5. S’il tient à le séduire, il a justement tout intérêt à reproduire de telles prestations : 2 points, 4 rebonds, 6 interceptions et 2 contres, en 18 minutes. Mobile, intimidant, doté d’un bon sens de l’anticipation et athlétique, le joueur de 23 ans a régalé en défense. Dans ce secteur, on retiendra notamment ses séquences prometteuses, aux côtés de De’Anthony Melton, P.J. Tucker ou Matisse Thybulle.

⛔ Mitchell Robinson. Statistiquement, le pivot des Knicks n’a pas franchement performé (0 point, 2 rebonds, 1 passe et 3 fautes en 12 minutes). Pour autant, en première mi-temps, il a quand même gêné les attaquants des Sixers, et notamment Tyrese Maxey, avec ses talents d’intimidateur. Le problème, c’est que le joueur de 24 ans n’est pas réapparu de la seconde période, la faute à des douleurs au genou droit qui lui ont valu de laisser Isaiah Hartenstein et surtout Obi Toppin accompagner par séquences Julius Randle dans le cinq new-yorkais.

EVAN FOURNIER SORTI DU CINQ MAJEUR

Notons par ailleurs que Tom Thibodeau a procédé à un changement dans son cinq de départ : exit Evan Fournier, place à Quentin Grimes ! Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux joueurs n’ont pas spécialement brillé, cumulant ensemble… 4 points en 29 minutes. Maintenant barré par Quentin Grimes, le Français peut s’inquiéter, d’autant que RJ Barrett et Cam Reddish ont (encore) montré de belles choses à son poste…

LA SUITE

Philadelphie (4-6) : réception de Phoenix, dans la nuit de lundi à mardi (02h00).

New York (4-4) : back-to-back contre Boston, dans la nuit de samedi à dimanche (00h30).