Sur un gros marcher, Jerami Grant terrasse les Suns au buzzer !

Pas de Damian Lillard, pas d’Anfernee Simons ? Pas de problème ! Les Blazers signent l’exploit de la soirée en s’imposant 108-106 à Phoenix, le leader de la conférence Ouest, qui visait une 6e victoire de suite. Un exploit réalisé sur un « buzzer beater » signé Jerami Grant, l’une des recrues de l’été. Un panier plus que litigieux, puisque Grant piétine avant de shooter, qui ponctue un match de grande qualité, avec un « money time » étouffant !

On fonce ainsi dans le 4e quart-temps. Les Suns sont parvenus à égaliser après avoir compté jusqu’à 15 points de retard dans le 3e quart-temps. C’est un énième remake du Lièvre et de la Tortue, et c’est Damion Lee, planqué dans les coins, qui fait très mal (97-97). Il reste quatre minutes à jouer, et c’est parti pour un chassé-croisé.

D’un côté, des Blazers qui insistent sur Jusuf Nurkic. De l’autre des Suns qui veulent courir. Devin Booker redonne enfin l’avantage aux Suns sur un difficile fadeaway, mais Nurkic, près du cercle, lui répond (101-101).

Il reste une minute à jouer, et elle va être magnifique. Devin Booker loupe son tir mais Ayton prend le dessus sur Nurkic, et met le couvercle (103-101). Derrière, le Bosnien climatise la salle avec un… 3-points ! Portland repasse devant 104-103 à 35 secondes de la fin. Que fait Booker ? Il lui répond à 3-points ! Phoenix mène de deux points (106-104). Temps-mort Chauncey Billups. La balle pour Jerami Grant, qui se loupe. Mais c’est encore Nurkic qui met la claquette (106-106). Moins de 24 secondes à jouer. Les Suns vont évidemment au bout de la possession mais… Mikal Bridges marche ! Il reste une seconde.

Remise en jeu dans le camp des Suns. C’est Justise Winslow qui a la balle. A l’opposé, comme pour un backdoor, il trouve Jerami Grant. Le fadeaway est propre, le marcher aussi, et le ballon crève le filet au son du buzzer. Jerami Grant ne montre aucune émotion dans un premier temps. Puis tous ses coéquipiers lui sautent dessus. Portland s’impose 108-106 à Phoenix, et rejoint les Suns à la première place de la conférence Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— De l’adresse à 3-points. Les Suns avaient décidé de forcer les Blazers à jouer au large. Logique puisque la paire Lillard-Simons n’était pas là. Sauf que Portland a répondu à l’adresse de loin des Suns avec un beau 10 sur 23 (44%), signé de six joueurs différents. On a en tête celui de Nurkic dans la dernière minute. En face, de l’adresse aussi avec un 14 sur 34 de loin, avec un 6 sur 12 du duo Booker-Lee.

— La blessure de Cam Johnson. Alors que Deandre Ayton effectuait son retour, les Suns ont perdu Cam Johnson dès le premier quart-temps. L’ailier des Suns s’est blessé tout seul sur un repli défensif, et c’est son genou droit qui a tourné. Il a quitté la salle avec des béquilles, et il passera des examens ce samedi.

TOPS/FLOPS

✅ Jusuf Nurkic. C’est l’un des pivots les plus solides de ce début de saison avec près de 15 points et 12 rebonds de moyenne. Cette nuit, il a livré un beau combat à Deandre Ayton. Un vrai travail de sape en provoquant des fautes, et il a eu le dernier mot avec ce 3-points et cette claquette dans les trente dernières secondes.

✅ Jerami Grant. Damian Lillard avait réclamé de l’aide en attaque, et ses dirigeants sont allés lui chercher son coéquipier aux Jeux olympiques. Grant n’est que la 3e option en attaque, mais cette nuit, il a tenu la baraque en deuxième mi-temps avec 18 points, dont ce « game winner » à la dernière seconde. Souvent pris à deux, il a su faire des passes dans le bon tempo, et on retiendra aussi sa super défense sur Devin Booker.

✅ Deandre Ayton. Après une semaine à l’infirmerie, reprise très satisfaisante d’Ayton. Son duel avec Nurkic a été épique, et c’est toujours un régal de voir deux « big men » se tirer la bourre. A 10 sur 14 aux tirs, il n’a quasiment rien gâché.

⛔ ✅ Chris Paul. Certes, il distribue 11 passes mais le meneur des Suns n’est pas encore rentré dans sa saison. Il n’apporte plus le même danger en attaque, avec très peu de shoots. Cam Payne absent, Phoenix a besoin de danger sur le poste 1. Surtout un soir où il n’y a ni Damian Lillard, ni Anfernee Simons.

LA SUITE

Les deux équipes se retrouvent dès ce soir, toujours à Phoenix