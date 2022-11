Les Celtics résistent aux 46 points de DeMar DeRozan

En ce début de weekend, la soirée est chargée en NBA, avec pas moins de douze rencontres au programme. Et la plus belle affiche est sans doute ce Celtics – Bulls à Boston, entre ces deux clubs ambitieux actuellement positionnés dans le Top 6 de la conférence Est.

Un match disputé, dont l’issue s’est dessinée en toute fin de partie, dans le « money-time ». Après 7 égalités et 7 changements de leader au score, ce sont les Celtics qui s’en sont sortis au terme d’un intense duel (123-119), portés par un Jayson Tatum XXL (36 points, 12 rebonds et 6 passes), auteur de lancers décisifs dans les derniers instants.

De leur côté, les Bulls ont été globalement dominés et à la poursuite du score pendant tout le match, mais n’ont jamais baissé les bras, donnant du fil à retordre à leurs adversaires jusqu’au bout, sous l’impulsion d’un immense DeMar DeRozan (46 points, 3 rebonds, 5 passes et 2 interceptions). Les visiteurs ont même frôlé le « hold-up » quand ils sont revenus à -2 à moins de deux minutes de la fin, après avoir accusé 14 points de retard dans le troisième quart-temps, mais n’ont pas su marquer les tirs qui auraient laissé leurs adversaires KO debout.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Malcolm Brogdon, le facteur X des Celtics. En sortie de banc, l’arrière vétéran a inscrit 25 des 40 points des remplaçants des Celtics, en frôlant le sans faute (9/10). Il a ajouté 4 passes et une défense impeccable sur les porteurs de balle adverses, pour s’offrir un match parfait de facteur X, en relais de Jayson Tatum et de Jaylen Brown.

– Un génial duel d’ailiers All-Star. Jayson Tatum et DeMar DeRozan ont offert un sensationnel match dans le match, en portant leur équipe respective tout du long. Si c’est le premier qui repart avec la victoire, après un effort ponctué avec 36 points, 12 rebonds et 6 passes, c’est le second qui a signé la performance individuelle la plus conséquente, avec 46 points, 3 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. Gourmands aux tirs, avec 23 tentatives chacun (8 réussites pour le Celtic, 13 pour le Bull), les deux ailiers ont surtout composé leur « scoring » sur la ligne des lancers-francs : 17/20 pour Jayson Tatum, 20/22 pour DeMar DeRozan !

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Vucevic. Sa performance est éclipsée par celle de son coéquipier DeMar DeRozan, mais « Vooch » a effectivement sorti un gros match, avec 24 points (10/14) et 12 rebonds, et le meilleur +/-, à égalité avec l’ailier aux 46 points, avec +10. On l’a vu très à l’aise et bien placé en attaque, ce qui n’était pas toujours le cas l’an passé. Défensivement en revanche, toujours les mêmes limitations, notamment sur « pick-and-roll », mais l’envie de bien faire était là, au moins.

⛔️ Les Bulls sur demi-terrain. Malgré une adresse générale très bonne (52%), mais surtout gonflée par les performances conséquentes de DeMar DeRozan et Nikola Vucevic, les Bulls n’ont pas été très convaincants sur demi-terrain. Leur ratio de 21 passes décisives pour 17 pertes de balle en est la confirmation statistique, et visuellement, on a trop souvent eu l’impression de savoir comment ça allait finir : en isolation pour DeMar DeRozan ou Zach LaVine. Les Bulls ont clairement encore une marge de progression pour peaufiner leur attaque sur demi-terrain.

LA SUITE

– Celtics (5-3) : « back-to-back » à New York (0h30)

– Bulls (5-5) : déplacement à Toronto, dans la nuit de dimanche à lundi (00h00)