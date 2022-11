Utah remet les Lakers à leur place

Le Jazz n’en finit plus de surprendre. Face à des Lakers qui semblaient enfin démarrer leur saison, avec deux succès de suite, les hommes de Will Hardy ont signé une nouvelle victoire probante (116-130) grâce à un nouveau match de patron signé Lauri Markkanen. Sans complexe, cette équipe remodelée d’Utah reste sur le podium de sa conférence après dix matchs !

Les visiteurs n’ont pas tardé à faire comprendre à leurs adversaires qu’ils étaient venus à Los Angeles pour marquer des points. Après douze minutes, ils en avaient déjà inscrits 40 (34-40) et ils poursuivaient leurs efforts offensifs pour rentrer au vestiaire avec… 75 points marqués (62-75).

Dépassés en défense et menés de 16 points à l’entame de la troisième période, les locaux ont réagi à la faveur d’un 26-12 dans cette période, pour réveiller la Crypto.com Arena. Un bel enchaînement pour revenir à seulement deux possessions avant le dernier quart-temps (95-100).

Malheureusement pour eux, ces bonnes intentions dans le jeu ont vite été balayées par la force de frappe offensive adverse, et surtout par le manque d’investissement défensif. Les Lakers n’ont jamais eu de souci pour marquer des points. En revanche, quand il a fallu stopper les titulaires d’en face… Résultat, Mike Conley et les autres vétérans du Jazz ont déroulé leur basket dans les dernières minutes pour maintenir un écart d’une dizaine de points et permettre à leur équipe de s’imposer sans difficulté.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Trois fois moins de lancers. S’imposer en shootant trois fois moins de lancers que son adversaire, le Jazz vient de prouver que c’était possible. Les joueurs de l’Utah n’ont terminé qu’avec dix tentatives sur la ligne de réparation mais ils ont compensé par un plus gros volume de tirs que les Lakers, notamment à 3-points. Ils ont envoyé vingt tirs de plus que leurs adversaires, ce qui explique leurs 130 points inscrits au tableau final.

– Le Jazz toujours sur le podium ! Qui aurait imaginé voir le Jazz au sommet de l’Ouest après dix matchs ? Sûrement pas Danny Ainge… Avec sept victoires en dix rencontres, la franchise de Salt Lake City reste pourtant la plus grande surprise de ce début de saison. À voir si elle parvient à maintenir le rythme avec un « back-to-back » à venir face aux Clippers puis face aux mêmes Lakers, avant un premier « road trip » à l’Est (Hawks, Wizards, Sixers).

TOPS/FLOPS

✅ Lauri Markkanen. La taille d’Anthony Davis ou le physique de LeBron James ne l’ont pas empêché de connaître une nouvelle belle soirée. Auteur d’un gros début de match à proximité du cercle, le Finlandais s’est contenté de tirer dans les corners à 3-points dans les trois quart-temps suivants. Avec plus ou moins de réussite. C’était déjà son cinquième double-double de l’année.

✅ Russell Westbrook. Nouveau match en sortie de banc pour l’ancien MVP et nouvelle superbe performance. La meilleure depuis le début de saison. Le meneur a encore joué sur le bon tempo et su accélérer vers le cercle ou trouver ses partenaires, en particulier Anthony Davis, quand il le fallait. Bémol à sa belle sortie, un investissement défensif un ton en-dessous par rapport à son début de saison.

⛔ La défense des Lakers. La mine dépitée de Darvin Ham, au moment de prendre son temps-mort, après une énième pénétration de Jordan Clarkson à une minute de la fin en a dit long. Son équipe n’a pas du tout su contenir ce Jazz. Ses pénétrations en particulier. Le Jazz a inscrit 64 points dans la raquette de Lakers incapables de tenir les premiers dribbles des « drives » adverses et de venir en aide. Ce sombre tableau pour les Lakers, pourtant appliqués en défense depuis le début de saison (3e au « defensive rating » avec 106 points par match sur 100 possessions avant ce match), concerne toute l’équipe, y compris ses trois stars.

DES « MVP ! » POUR… RUSSELL WESTBROOK !

LA SUITE

Lakers (2-6) : réception des Cavs, dimanche.

Jazz (7-3) : déplacement chez les Clippers, dimanche.