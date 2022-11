Le grand huit pour les Bucks face aux Wolves

Entre des Bucks invaincus depuis le début de la saison et des Wolves en rodage, la logique a été respectée. Milwaukee a ainsi rapidement mis la main sur le match grâce à un Jrue Holiday particulièrement agressif.

Le meneur, qui finit la partie avec 29 points à 12/24 au tir, offrira même 22 points d’avance (86-64) à son équipe dans le troisième quart-temps. De quoi déclencher une réaction de Minnesota, qui recolle à 8 points (97-89) en début de quatrième quart-temps. On se dit alors que les Wolves sont en train de renverser le « momentum » mais Giannis Antetokounmpo, même s’il a eu plus de mal que d’habitude à finir au cercle (7/17) ou aux lancers-francs (10/20), a fait le nécessaire pour garder son équipe en tête, bien aidé par la maladresse des Wolves.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La différence à 3-points. Les Wolves n’étaient pas si loin, et leur circulation du ballon était meilleure que lors des derniers matchs. Revenus à 8 points dans le dernier quart-temps, ils pouvaient rêver du hold-up… s’ils n’avaient pas raté autant de tirs à 3-points. Ils ne font ainsi que 2/14 de loin dans le dernier quart-temps, et 11/41 au total (27% de réussite). Surtout que de leur côté, les Bucks finissent à un très joli 17/38 (45%).

– Un sacré chantier pour le duo KAT/Gobert. À vrai dire, il y a eu un peu de mieux sur ce match mais il y a encore beaucoup de travail avant que le tandem Karl-Anthony Towns – Rudy Gobert ne soit réellement efficace sur le plan offensif. Lorsqu’ils sont ensemble sur le terrain, les deux hommes ne se marchent pas forcément sur les pieds, mais leur placement respectif, et les possibilités que cela offre à la défense, ne leur permet pas vraiment d’exploiter leurs qualités. C’est quand l’un, ou l’autre, était sur le banc qu’on a retrouvé une vraie fluidité dans le jeu d’attaque. Encore +15 pour les Bucks sur l’ensemble des phases dans lesquelles ils ont été associés.

TOPS/FLOPS

✅ Jrue Holiday. Encore une prestation ultra solide, des deux côtés du parquet. Le meneur termine avec 29 points à 12/24 au tir, 8 rebonds, 6 passes et 2 interceptions, sans aucune balle perdue.

✅ Giannis Antetokounmpo. Le « Greek Freak » était incertain pour le match suite à des douleurs au genou. On l’a bien senti gêné, alors qu’il a eu plus de mal à s’imposer au cercle que d’habitude, et qu’il a souffert sur la ligne des lancers-francs. Mais il termine quand même avec un gros triple-double avec 26 points, 14 rebonds et 11 passes décisives, et il a fait les actions qui comptaient dans le « money-time » pour éviter toute mauvaise surprise.

✅ Bobby Portis. Un nouveau sacré chantier en sortie de banc pour le 6e homme des Bucks. 18 points, 8 rebonds, 5 passes et des paniers importants pour casser le rythme des Wolves.

⛔ D’Angelo Russell. Il a été complètement mangé par Jrue Holiday. 9 points à 3/15 au tir, 4 passes pour 3 pertes de balle. Sa place de titulaire est carrément en danger vu son niveau de jeu actuel…

LE MEILLEUR DÉMARRAGE DE LEUR HISTOIRE POUR LES BUCKS

Les Bucks avaient déjà débuté par 7 victoires consécutives en 1971/72 puis en 2018/19 mais c’est la première fois de leur histoire qu’ils débutent leur saison par 8 succès de suite.

LA SUITE

– Milwaukee (8-0) : réception du Thunder, la nuit prochaine (01h00)

– Minnesota (4-5) : réception des Rockets, également la nuit prochaine (01h00)