Free agency 2022 | Le Top 10 des pivots

La saison NBA terminée et la Draft 2022 passée, c’est maintenant l’heure de la « free agency », qui va agiter les premier jours du mois de juillet.

Cette année, elle débutera à partir dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, à minuit en France (18 heures à New York). Comme toujours, les signatures ne deviendront officielles qu’une fois la période du moratoire levée, une semaine après l’ouverture de la « free agency », le 6 juillet à 18h00 en France (12h00 à New York).

Cette cuvée de pivots free agents est plutôt enthousiasmante, même s’il n’y a aucune vraie vedette sur le marché. Un trio de titulaires se détache, suivi par une dizaine de « role players » solides, à la recherche d’une augmentation salariale, ou plus simplement d’un nouveau départ sur le plan sportif.

1 – Deandre Ayton (23 ans – protégé – Phoenix Suns)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 17.2 points, 10.2 rebonds

Stats 2021/22 (playoffs) : 17.9 points, 8.9 rebonds

Même si ses dirigeants l’ont protégé avec une « qualifying offer », et qu’ils peuvent donc s’aligner sur n’importe quelle offre concurrente, Deandre Ayton pourrait bien quitter les Suns dans les prochaines heures.

Sa relation avec son coach Monty Williams, et plus globalement avec la franchise, a semblé égratignée au sortir du Game 7 perdu dans les grandes largeurs par les Suns face aux Mavericks en mai, et le scénario d’un départ a ainsi pris de l’ampleur au fil des semaines.

Les Pistons, qui disposent d’une enveloppe conséquente, sont très intéressés, même si l’arrivée de Jalen Duren via la Draft a peut-être refroidi cette piste.

En tout cas, si départ du premier choix de la Draft 2018 il devait y avoir, le scénario du « sign-and-trade » serait logiquement privilégié par les Suns, qui ne souhaitent pas perdre le pivot sans contrepartie.

2 – Jusuf Nurkic (27 ans – non protégé – Portland Trail Blazers)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 15 points, 11.1 rebonds, 2.8 passes

Après une saison galère, les Blazers veulent repartir de l’avant en misant sur la continuité.

Ainsi, après le transfert de Jerami Grant et la Draft du talentueux Shaedon Sharpe, le club voudrait prolonger Jusuf Nurkic, élément important du cinq majeur depuis plusieurs saisons.

Fragile physiquement, limité défensivement, le pivot Bosnien demeure un joueur qui pèse dans l’attaque de Portland, et sa complicité avec Damian Lillard n’est plus à souligner. Alors qu’il touchait 12 millions de dollars la saison passée, il peut espérer une légère augmentation cet été.

3 – Mitchell Robinson (24 ans – non protégé – New York Knicks)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 8.5 points, 8.6 rebonds, 1.8 contre

Même s’il est free agent non protégé, et donc libre de signer n’importe où, Mitchell Robinson devrait rester à New York.

C’est en tout cas ce que rapporte le toujours bien informé Marc Stein, qui évoque un intérêt mutuel entre les deux camps, et un nouveau contrat de quatre saisons, autour des 60 million de dollars. En parallèle, SNY ajoute que les Knicks seraient déjà en quête d’un pivot remplaçant sur le marché, après le départ de Nerlens Noel vers Detroit, signe que le club est confiant sur la prolongation de Mitchell Robinson.

S’ils semblent tenir la corde, les Knicks devront tout de même se méfier des Bulls, dont l’intérêt pour le pivot n’est pas nouveau.

4 – Mo Bamba (24 ans – non protégé – Orlando Magic)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 10.6 points, 8.1 rebonds, 1.7 contre

Laissé libre par le Magic, et donc free agent non protégé, Mo Bamba va être courtisé cet été. On sait notamment que les Rockets et les Bulls ont l’intention de se positionner, et nul doute que d’autres franchises voudront s’entretenir avec lui.

Son profil de protecteur de cercle, capable aussi de s’écarter derrière l’arc en attaque, est précieux en sortie de banc.

Reste maintenant à savoir ce que l’intéressé privilégiera, après quatre saisons sans saveur sur le plan collectif : un joli contrat dans une équipe du bas ou milieu de tableau, ou un salaire moindre au sein d’une franchise ambitieuse ?

5 – Kevon Looney (26 ans – non protégé – Golden State Warriors)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 6 points, 7.3 rebonds, 2 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 5.8 points, 7.6 rebonds, 2.2 passes

Chez les Warriors, au lendemain du titre, tous les free agents veulent sans surprise rempiler, mais le club ne pourra pas ramener tout le monde. Les dirigeants devront faire des choix, et Kevon Looney semble bien être un dossier prioritaire, comme le rapportait Marc Stein récemment.

« Role player » exemplaire chez les Warriors depuis le début de sa carrière en 2015, le pivot sera courtisé, notamment par les Kings et les Hornets, mais le suspense devrait être de courte durée : une prolongation de contrat l’attend dans la Baie.

6 – Isaiah Hartenstein (24 ans – non protégé – Los Angeles Clippers)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 8.3 points, 4.9 rebonds, 2.4 passes

7 – Nic Claxton (23 ans – protégé – Brooklyn Nets)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 8.7 points, 5.6 rebonds

Stats 2021/22 (playoffs) : 10.5 points, 6.3 rebonds, 1.5 passe, 1.3 interception, 2.3 contres

8 – Montrezl Harrell (28 ans – non protégé – Charlotte Hornets)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 11.4 points, 4.9 rebonds

9 – JaVale McGee (34 ans – non protégé – Phoenix Suns)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 9.2 points, 6.7 rebonds

Stats 2021/22 (playoffs) : 6.8 points, 4 rebonds

10 – Andre Drummond (28 ans – non protégé – Brooklyn Nets)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 7.9 points, 9.3 rebonds, 1.8 passe

Stats 2021/22 (playoffs) : 3.8 points, 3 rebonds

Autres : Hassan Whiteside (non protégé), DeMarcus Cousins (non protégé), Robin Lopez (non protégé), Thomas Bryant (non protégé), Taj Gibson (non garanti), etc.