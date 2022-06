Deandre Ayton, la cible numéro 1 de Detroit

Si les Pistons ont décidé d’envoyer Jerami Grant aux Blazers contre quelques choix de Draft, c’est parce qu’ils voulaient récupérer un maximum d’argent pour frapper fort sur le marché de la « free agency ». Les Pistons possédaient déjà l’une des plus grosses enveloppes, et désormais, ils peuvent profiter de vingt millions supplémentaires pour s’offrir un ou deux très bons joueurs.

Selon The Athletic, avec ses 43 millions de dollars, les Pistons vont se positionner sur Deandre Ayton, dont les jours à Phoenix seraient comptés. L’intérieur a toujours en travers de la gorge le fait de ne pas avoir été prolongé il y a un an, et selon nos confrères, les relations entre le joueur et ses dirigeants se sont « détériorées » au fil de la saison.

Comme Phoenix ne laissera jamais partir son joueur sans compensation, on s’orienterait vers un « sign-and-trade », et les Suns pourraient limiter la casse en récupérant quelques jeunes comme Isaiah Stewart. A priori, Saddiq Bey est intouchable. Tout comme Cade Cunningham évidemment.

Si les Pistons parviennent à récupérer Deandre Ayton, ils pourront s’appuyer sur un « one-two punch » redoutable avec Cade Cunningham pour le mettre sur orbite.