Mo Bamba pisté par Houston et Chicago

Partira, partira pas ? C’est la question qui entoure le cas Mo Bamba à Orlando.

Avec ses 10.6 points, 8.1 rebonds et 1.7 contre de moyenne en 2021/22 (à 48% aux tirs, 38% à 3-pts et 78% aux lancers), le joueur de 24 ans risque d’être l’un des pivots les plus convoités du marché. Sans surprise, c’est le Magic qui garde la main sur le dossier, car il sera free agent protégé.

En clair, Mo Bamba pourra accepter la proposition d’une autre équipe, mais les dirigeants floridiens pourront s’aligner sur n’importe quelle offre qu’il acceptera. Des offres qui pourraient tomber de Chicago ou de Houston, car The Athletic rapporte que les Bulls et les Rockets font partie des franchises intéressées par le 6e choix de la Draft 2018.

Fragile et irrégulier, celui-ci a longtemps peiné à faire son trou dans la rotation d’Orlando. Finalement, c’est lors de sa quatrième année dans la ligue que l’ancien pensionnaire de Texas s’est imposé comme titulaire au sein de l’équipe qui l’a drafté. Tant avec sa qualité de shoot extérieur qu’avec ses talents de protecteur de cercle.

Reste à savoir si le Magic compte encore sur Mo Bamba, alors que le rookie Paolo Banchero, premier choix de la dernière Draft, vient d’arriver en Floride et que Wendell Carter Jr. a été prolongé en octobre dernier.