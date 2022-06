Les Hornets et les Kings intéressés par Kevon Looney ?

Parfaitement remis de ses problèmes de santé, au point d’avoir disputé tous les matchs (104) des Warriors cette saison, Kevon Looney est « free agent » non protégé cet été, et donc libre de signer où il le souhaite.

À 26 ans, sa priorité sera sans doute de rester à Golden State, où il a gagné trois titres (2017, 2018 et 2022) et s’est imposé comme un joueur important pour Steve Kerr, qui l’adore. Mais le coach de la Baie va avoir de la concurrence… qui viendra peut-être de ses actuels assistants, Mike Brown et Kenny Atkinson.

Le premier va ainsi prendre les rênes des Kings, tandis que le second dirigera bientôt les Hornets. Deux équipes en quête de renfort dans la peinture et qui, selon Marc Stein, seraient intéressées par Kevon Looney…

Tout dépendra peut-être du montant du chèque pour le pivot, qui peut espérer signer un joli contrat cet été, avec ses 6.0 points et 7.3 rebonds de moyenne cette saison, mais surtout des pointes en playoffs, notamment lors du Game 6 face à Memphis (4 points, 22 rebonds) ou encore lors du Game 5 face à Dallas (10 points, 18 rebonds, 4 passes).