Pas épargnés par les blessures ces dernières années, et encore avec la fracture du coude de Gary Payton II, les Warriors peuvent néanmoins compter sur un joueur inoxydable dans la peinture.

Faisant partie du groupe très fermé de cinq joueurs à avoir disputé les 82 matchs de la saison régulière cette année, Kevon Looney n’est certes pas l’arme fatale des Warriors, à 6 points et 7 rebonds de moyenne.

Mais, dans une saison où les blessures ont encore été légion dans la Baie, surtout dans le secteur intérieur où James Wiseman attend encore d’effectuer son retour, la constance de Kevon Looney était clairement une des bonnes nouvelles pour Steve Kerr et son staff.

« C’était simplement très bon pour mon moral et pour ma confiance », confirme le pivot à l’AP. « Je voulais me mettre dans la tête que tous ces soucis de blessures sont définitivement dans le passé. Je voulais mettre un point d’honneur à jouer tous les matchs. Je me sens bien et je n’ai plus à jouer dans la peur [de me blesser]. »

Monstre de régularité cette saison, Kevon Looney l’était également avant d’arriver en NBA. Mais, peu importe ses 1 000 matchs et plus en AAU, ses 20 pour le collège de Samuel Morse, ou la centaine qu’il a disputés, sans en manquer un seul, au lycée Alexander Hamilton de Milwaukee, et enfin les 36 avec UCLA dans sa seule saison universitaire, il a manqué quasiment la totalité de sa saison rookie après deux opérations à la hanche.

De quoi lui coller une réputation d’emblée..« Rater sa première saison a été très difficile pour lui », souffle son entraîneur chez les jeunes, Shelby Parrish.

Effacer une réputation de joueur fragile

Par la suite, ce sont des soucis aux ischios qui vont l’éloigner des terrains en début de saison 2019/20. Puis un problème nerveux plus tard la même saison. En mai 2020, Kevon Looney passait cette fois sur le billard pour une blessure au niveau des muscles de la ceinture abdominale.

« Il est arrivé dans la Ligue à 18, 19 ans et il a commencé sa carrière avec deux opérations à la hanche coup sur coup », rappelle Steve Kerr. « Il a travaillé comme un dingue pour revenir en forme et sa durabilité cette saison a vraiment été essentielle pour nous, sans aucun doute. »

Avec plus de 21 minutes par match, un record en sept ans de carrière, Kevon Looney est la force tranquille de l’effectif californien. Le travailleur de l’ombre qui est toujours prêt à se remonter les manches pour aider son équipe, par ailleurs replète en talents individuels.

« Seul lui pourrait nous dire s’il se levait certains matins en ressentant les matchs de la veille et comment il a réussi à se traîner au niveau de disponibilité qu’il voulait atteindre », conclut Stephen Curry. « Mais le fait qu’il a réussi à atteindre son objectif est très impressionnant. »

Et si les Warriors venaient à jouer les trouble-fêtes jusqu’en Finale NBA, voire mieux, ils ne manqueront certainement pas de souligner l’apport, souvent oublié, de leur homme de fer sous les panneaux…