Deandre Ayton et Marvin Bagley protégés par Phoenix et Detroit

Sans trop de surprise, Deandre Ayton et Marvin Bagley se sont vus offrir aujourd’hui, date limite pour le faire, une « qualifying offer » de la part de leurs dirigeants : de 16.4 millions de dollars pour Ayton, de 7.2 millions de dollars pour Bagley.

Respectivement sélectionnés en N°1 et en N°2 de la Draft 2018, les deux intérieurs de 23 ans deviennent donc des free agents protégés, donnant la possibilité aux Suns et aux Pistons de s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure qu’ils auront accepté. S’ils ne trouvent aucun accord durant cette free agency 2022, ils rempileront automatiquement pour un an à Phoenix et Detroit, mais ils deviendront surtout des free agents non protégés en 2023.

À noter que Deandre Ayton et Marvin Bagley ne sont pas les seuls joueurs à avoir été protégés par leur équipe, puisque Nic Claxton (Nets), Vlatko Cancar (Nuggets) et Anthony Gill (Wizards) ont également reçu une « qualifying offer » dans la journée.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs se trouvant dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de prolonger le joueur pour un an et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison suivante et son équipe ne pourra pas s’aligner sur quelconque offre extérieure.