Stats & Highlights | New Orleans cale, Minnesota et Denver continuent de rouler

Quelle équipe tombera la première ? Denver et Minnesota sont actuellement les deux formations les plus en forme de l’Ouest. Les Wolves sont sur six victoires de suite, leur meilleure série depuis la saison 2003/04 ! Devant eux au classement, les Nuggets viennent d’enchaîner un quatrième succès de rang.

Pour les Pelicans, l’heure n’est pas à la rigolade ni aux victoires. Avec trois revers consécutifs, les Pelicans sont dans le dur. Moins que Portland, six défaites de suite et qui accumule les fessées ces derniers jours, avec encore une lourde défaite contre Utah.

Du côté des Raptors, retour gagnant pour Fred VanVleet, qui prive Gregg Popovich de son record de victoires. Les Clippers s’en sortent dans le « money time » face aux Wizards.

Minnesota – Oklahoma City : 132-102

Comme il y a quelques jours, c’était trop facile pour les Wolves. Surtout quand ils retrouvent Anthony Edwards et D’Angelo Russell, puisque le Thunder ne peut pas, pour une fois, compter sur Shai Gilgeous-Alexander. Ce dernier est passé à côté avec 8 points, à 2/15 au shoot…

Mais l’événement de cette rencontre, ce sont les 11 paniers primés de Malik Beasley. Avec son 6/7 en premier quart-temps, il a parfaitement lancé Minnesota, qui a pris le large dès l’entame de match. Au retour des vestiaires, la rencontre était pliée et c’est la sixième victoire de suite pour les Wolves.

Timberwolves / 132 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. McDaniels 25 5/8 2/4 0/0 1 5 6 2 3 1 0 0 +15 12 18 A. Edwards 25 7/15 2/8 0/0 0 1 1 3 2 2 4 1 +7 16 11 K. Towns 29 4/5 0/0 5/6 2 9 11 4 2 0 5 3 +20 13 24 D. Russell 29 2/7 2/7 0/0 0 3 3 12 2 1 2 0 +5 6 15 M. Beasley 30 11/17 11/17 0/0 0 5 5 1 2 0 1 0 +31 33 32 T. Prince 23 5/10 2/5 5/8 0 5 5 0 0 2 0 0 +17 17 16 N. Knight 6 1/3 0/0 3/4 0 1 1 2 0 0 0 0 +3 5 5 J. Layman 4 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +3 4 4 J. Okogie 10 2/5 1/3 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 -4 5 5 N. Reid 14 3/3 1/1 5/6 2 6 8 0 2 1 2 1 +7 12 19 J. McLaughlin 12 1/3 1/3 0/0 0 0 0 3 1 1 0 0 +16 3 5 J. Nowell 27 2/6 0/3 2/2 1 5 6 7 3 0 0 0 +28 6 15 L. Bolmaro 5 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 +2 0 -1 Total 45/86 22/52 20/26 6 42 48 34 18 10 14 5 132 Thunder / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Roby 36 5/9 1/4 4/8 1 3 4 4 3 3 1 0 -24 15 17 D. Bazley 35 5/9 2/5 2/2 0 5 5 3 0 1 1 0 -27 14 18 L. Waters III 28 3/12 2/10 0/0 0 4 4 3 2 1 0 0 -16 8 7 S. Gilgeous-Alexander 31 2/15 0/4 4/4 0 3 3 8 1 1 4 0 -23 8 3 A. Wiggins 39 9/19 5/8 2/3 3 6 9 5 1 1 3 0 -21 25 26 O. Sarr 9 0/1 0/0 0/0 1 3 4 1 3 0 1 0 +4 0 3 A. Pokusevski 17 5/8 1/3 0/0 1 3 4 1 3 0 1 0 -11 11 12 T. Maledon 20 4/8 2/5 2/5 2 5 7 0 3 0 2 1 -15 12 11 V. Krejci 25 3/6 1/4 2/2 1 1 2 1 2 1 2 0 -17 9 8 Total 36/87 14/43 16/24 9 33 42 26 18 8 15 1 102

New Orleans – Orlando : 102-108

Les Pelicans avaient besoin de se relancer et même sans Brandon Ingram, blessé, une victoire contre Orlando était largement à leur portée. Mais le Magic a fait un meilleur match. Les Floridiens ont mieux entamé la partie, avec un 10-3, et sont arrivés à la pause avec 15 points d’avance.

New Orleans est trop maladroit de loin pour suivre le rythme. Il faut attendre le troisième quart-temps, avec les 14 points de C.J. McCollum et les 10 points de Jonas Valanciunas pour voir une réaction. Orlando garde l’avantage et, en dernier acte, Terrence Ross inscrit 12 points qui empêchent les Pelicans de faire un comeback.

Pelicans / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Snell 31 0/4 0/3 0/0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 -2 H. Jones 27 6/10 2/2 1/2 1 1 2 3 6 0 2 0 -2 15 13 J. Valanciunas 34 11/20 0/2 8/8 5 10 15 3 3 2 1 2 +5 30 42 J. Hayes 24 3/4 0/0 1/3 0 4 4 1 2 1 0 0 -13 7 10 C. McCollum 38 14/27 3/11 1/3 0 4 4 8 2 0 4 0 -3 32 25 N. Marshall 11 0/5 0/2 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 +1 0 -4 W. Hernangomez 4 0/1 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 -2 0 2 D. Graham 29 3/11 1/6 0/0 1 2 3 4 2 3 1 0 -5 7 8 J. Alvarado 19 3/8 1/3 0/0 1 3 4 3 4 1 1 0 -3 7 9 T. Murphy III 24 1/3 0/2 2/2 1 3 4 0 1 2 0 0 -8 4 8 Total 41/93 7/31 13/18 10 31 41 23 22 11 11 2 102 Magic / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 22 6/13 1/4 2/2 2 4 6 1 0 1 0 0 +3 15 16 W. Carter Jr. 29 6/11 0/1 1/2 4 4 8 5 4 0 1 0 +6 13 19 M. Bamba 20 3/5 3/4 0/0 0 5 5 0 2 1 0 1 +1 9 14 C. Anthony 25 6/9 3/6 4/4 0 1 1 5 2 0 1 0 +4 19 21 J. Suggs 20 0/3 0/2 2/2 0 2 2 2 3 0 5 0 +6 2 -2 C. Okeke 28 2/6 1/5 4/5 0 5 5 2 1 0 1 0 +5 9 10 M. Wagner 19 3/4 0/0 3/5 0 9 9 3 4 0 3 0 0 9 15 R.J. Hampton 28 0/2 0/0 2/2 0 4 4 2 3 0 1 0 0 2 5 T. Ross 22 5/13 2/9 2/2 0 4 4 4 1 0 3 0 0 14 11 G. Harris 27 5/10 4/6 2/2 1 0 1 1 0 2 3 0 +5 16 12 Total 36/76 14/37 22/26 7 38 45 25 20 4 18 1 108

San Antonio – Toronto : 104-119

De retour après cinq matches ratés, Fred VanVleet a été précieux dans la victoire des Raptors à San Antonio. Avec ses coéquipiers, il a privé Gregg Popovich d’une nuit d’histoire, puisque le coach n’a pas encore dépassé Don Nelson au classement des coaches les plus victorieux de tous les temps. Dès le premier quart-temps, le All-Star a porté Toronto.

Les Canadiens sont néanmoins accrochés et les Texans passent même devant en troisième quart-temps. Malheureusement pour eux, Dejounte Murray et Khem Birch se cognent et le All-Star des Spurs doit quitter quelques minutes ses coéquipiers. Les Raptors en profitent pour faire un écart. Quand il revient, il refait l’effort mais Toronto passe un 8-0 pour garder le contrôle et l’emporter.

Spurs / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. McDermott 23 2/7 1/6 2/2 0 0 0 0 2 0 2 0 -10 7 0 K. Johnson 35 10/19 3/9 4/4 1 7 8 1 1 0 1 1 -10 27 27 J. Poeltl 34 5/8 0/0 1/1 5 7 12 2 4 0 3 1 -15 11 20 D. Murray 34 9/17 1/3 6/6 1 8 9 12 1 2 2 0 -12 25 38 D. Vassell 28 3/9 1/5 1/1 0 2 2 1 2 3 1 0 -1 8 7 Z. Collins 10 0/0 0/0 4/4 0 0 0 0 1 0 0 0 +4 4 4 J. Wieskamp 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 -1 J. Landale 7 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -2 2 3 T. Jones 20 2/8 0/2 0/0 0 1 1 4 2 0 2 0 0 4 1 J. Richardson 19 1/2 1/1 0/0 0 1 1 2 2 0 1 2 -12 3 6 L. Walker IV 27 5/12 2/6 1/2 0 2 2 2 2 0 0 0 -19 13 9 Total 38/84 9/32 19/20 7 29 36 24 18 5 12 4 104 Raptors / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Siakam 37 7/15 2/5 4/4 1 7 8 3 4 1 1 0 +11 20 23 S. Barnes 34 8/12 0/0 4/4 2 6 8 1 3 0 0 0 +11 20 25 K. Birch 17 1/2 0/0 2/2 0 4 4 0 2 0 1 0 +5 4 6 F. VanVleet 34 7/15 3/8 9/10 0 6 6 2 2 2 2 0 +19 26 25 G. Trent Jr. 35 5/13 2/8 5/5 2 2 4 1 2 2 2 0 +11 17 14 T. Young 20 3/6 1/1 0/0 3 4 7 0 3 0 1 0 +5 7 10 C. Boucher 12 1/3 0/1 1/1 2 1 3 0 0 0 1 0 -3 3 3 P. Achiuwa 21 5/11 3/5 0/0 1 2 3 1 5 0 2 0 +16 13 9 Y. Watanabe 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 D. Banton 21 3/6 0/1 0/0 2 2 4 4 1 1 0 1 +4 6 13 S. Mykhailiuk 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 A. Brooks 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 I. Bonga 2 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 Total 41/85 11/30 26/28 13 34 47 12 23 7 10 1 119

Sacramento – Denver : 100-106

Privés de Domantas Sabonis, les Kings ont tout tenté, mais encore une fois, Nikola Jokic était trop fort. Le pivot était déjà en double-double à la pause et le MVP 2021 termine avec 38 points, 18 rebonds et 7 passes. Les Nuggets avaient pris les commandes en deuxième quart-temps, mais après la pause, Sacramento revient.

Harrison Barnes et De’Aaron Fox frappent de loin pour ramener les Californiens à une possession, en début de dernier quart-temps. Après un dunk du second, les Kings passent même devant. Mais Austin Rivers et Monte Morris ont immédiatement une réponse. Barnes insiste, et à nouveau, Jokic et Morris accélèrent et filent vers la victoire.

Kings / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Lyles 35 6/12 1/5 1/2 3 6 9 1 2 1 3 1 -12 14 16 H. Barnes 39 5/11 3/7 4/6 1 4 5 5 1 0 1 0 +1 17 18 J. Holiday 31 3/8 1/4 1/1 0 2 2 2 1 2 0 2 -2 8 11 A. Len 11 2/5 0/1 0/0 1 1 2 0 4 0 0 0 -5 4 3 D. Fox 37 12/23 4/6 4/4 1 4 5 10 4 1 3 0 +1 32 34 C. Metu 18 4/6 1/2 0/0 0 8 8 0 2 1 3 1 +1 9 14 D. Jones 37 3/9 0/1 2/5 2 5 7 2 5 4 2 0 -1 8 10 D. Mitchell 21 3/6 2/5 0/0 0 0 0 4 2 2 3 0 +1 8 8 D. DiVincenzo 12 0/5 0/3 0/0 0 0 0 0 1 0 1 1 -14 0 -5 Total 38/85 12/34 12/18 8 30 38 24 22 11 16 5 100 Nuggets / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval A. Gordon 34 4/10 0/5 3/3 3 2 5 3 0 0 3 1 +3 11 11 N. Jokic 35 15/24 0/2 8/9 3 15 18 7 4 1 3 2 +6 38 53 M. Morris 30 8/11 2/3 2/3 0 4 4 4 1 2 3 0 +2 20 23 A. Rivers 32 2/8 2/8 0/0 0 3 3 3 3 0 1 0 0 6 5 D. Reed 22 3/6 1/3 0/0 0 2 2 2 1 1 0 0 +3 7 9 Ja. Green 20 1/3 0/1 4/4 0 7 7 1 2 1 2 0 0 6 11 Z. Nnaji 20 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 4 1 0 +6 0 3 D. Cousins 13 2/3 1/2 0/0 0 6 6 0 5 1 6 0 0 5 5 F. Campazzo 18 1/5 0/3 0/0 3 1 4 6 2 1 1 0 +4 2 8 M. Howard -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 B. Forbes 16 4/11 3/8 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 +6 11 5 Total 40/82 9/35 17/19 10 41 51 26 20 11 20 3 106

Utah – Portland : 123-85

En commençant la partie avec un 1/12 au shoot, les Blazers ne se laissaient que peu d’espoirs d’exister et d’éviter une nouvelle grosse gifle. Ils avaient déjà 19 points de retard, après le 15-4 passé par le Jazz, en premier quart-temps.

Il y a bien eu une petite réaction en début de deuxième quart-temps, mais la différence entre les deux équipes est flagrante. Utah et Jordan Clarkson passent la seconde avec un 13-1 et c’est comme si la victoire était déjà acquise. Il y aura jusqu’à 51 points d’écart en troisième quart-temps…

Jazz / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. O'Neale 24 4/6 2/4 1/1 1 9 10 3 1 0 0 0 +43 11 22 B. Bogdanovic 24 9/14 6/9 3/4 1 3 4 2 0 0 1 0 +43 27 26 R. Gobert 22 4/4 0/0 1/4 1 9 10 1 4 0 1 0 +24 9 16 M. Conley 20 1/5 1/3 2/2 0 1 1 5 2 1 0 1 +25 5 9 D. Mitchell 24 6/12 4/10 0/0 0 4 4 6 2 1 2 0 +43 16 19 E. Paschall 8 1/2 1/2 2/2 0 0 0 1 2 0 0 0 -3 5 5 J. Hernangomez 7 2/2 1/1 0/0 0 2 2 1 0 0 1 1 -1 5 8 R. Gay 17 3/7 1/4 2/2 1 2 3 0 2 0 2 1 -4 9 7 D. House Jr. 16 0/4 0/3 3/4 0 3 3 1 0 0 0 0 -2 3 2 H. Whiteside 16 3/3 0/0 0/0 2 2 4 0 4 0 1 1 +19 6 10 U. Azubuike 10 3/3 0/0 0/0 0 3 3 0 2 0 0 0 -5 6 9 J. Clarkson 16 2/7 0/2 4/4 0 2 2 1 1 1 0 0 +13 8 7 T. Forrest 14 2/3 0/1 4/4 0 0 0 4 0 0 0 0 +11 8 11 N. Alexander-Walker 12 0/4 0/4 0/0 0 3 3 5 2 0 1 1 -9 0 4 J. Butler 10 2/5 1/3 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -7 5 4 Total 42/81 17/46 22/27 6 44 50 31 23 3 9 5 123 Trail Blazers / 85 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Eubanks 19 2/7 0/0 0/0 3 4 7 0 1 1 0 1 -19 4 8 E. Hughes 21 0/4 0/2 0/0 1 4 5 2 1 1 1 0 -19 0 3 B. Williams 26 3/13 0/3 3/5 0 6 6 1 3 0 4 0 -26 9 0 J. Hart 26 2/11 0/6 1/2 3 3 6 3 1 1 1 0 -51 5 4 C. Elleby 24 3/6 2/2 2/2 0 4 4 2 3 0 1 0 -8 10 12 T. Watford 29 6/14 1/4 9/9 1 2 3 0 3 0 0 1 -19 22 18 G. Brown III 25 1/5 1/1 1/2 1 2 3 3 4 0 1 0 -4 4 4 K. Blevins 21 2/5 1/4 2/2 0 1 1 3 2 0 0 0 -24 7 8 B. McLemore 19 4/11 1/8 0/0 0 0 0 0 3 0 1 0 -20 9 1 K. Johnson 30 6/13 3/6 0/0 0 1 1 5 2 1 0 0 0 15 15 Total 29/89 9/36 18/22 9 27 36 19 23 4 9 2 85

LA Clippers – Washington : 115-109

Après une première période très disputée, les Wizards font une première différence en troisième quart-temps, avec un 16-5. Les Clippers ne mettent que quelques secondes pour réagir, en inscrivant les huit derniers points de ce quart-temps, avec notamment deux shoots primés de Luke Kennard.

Los Angeles est passé devant, mais Washington a encore les moyens de passer un 14-4. Il reste 2:37 et les joueurs de la capitale ont cinq points d’avance. La défense des Clippers va alors priver de points les Wizards jusqu’à la fin de rencontre. Nicolas Batum marque à 3-pts, à 30 secondes de la fin, pour passer devant et Reggie Jackson assure aux lancers-francs dans ce 11-0 fatal.